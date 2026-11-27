Тостер Scarlett SC-TM11013 700Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность
700 Вт
Основной цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
В наличии
Код товара: 176586
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1.4
Дополнительный цвет
красный
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
отсек для шнура/выдвижной лоток для крошек
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность
700 Вт
Основной цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
нет
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х20
Вес, г.
833
Описание товара Тостер Scarlett SC-TM11013 700Вт белый
Электрический тостер. 6 степеней обжаривания. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: на 2 тоста, белые
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Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1.4
Дополнительный цвет
красный
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
отсек для шнура/выдвижной лоток для крошек
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность
700 Вт
Основной цвет
белый
Дисплей
нет
Развернуть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
нет
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Страна производитель
Китай
Электрический тостер. 6 степеней обжаривания. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: на 2 тоста, белые
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: на 2 тоста, белые
Тостер Scarlett SC-TM11013 700Вт белый - данный товар вы можете купить по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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