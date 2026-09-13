Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704062
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
нет
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
17x13x23 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х29
Вес, кг.
1.17
Описание товара Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный
Мощность 800 Вт; механическое управление; количество отделений 2; количество тостов на отделение 1; материал корпуса пластик; регулировка степени поджаривания; кнопка стоп; поддон для крошек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитТостер Zelmer ZTS7386 WHITE
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитТостер Philips HD2581/00
-
В наличииЦена 2 740 руб. 4 680 руб.685 руб. в СплитТостер Leonord LE-1730
-
В наличииЦена 2 910 руб. 5 310 руб.728 руб. в СплитТостер Leonord LE-1731D
-
В наличииЦена 3 990 руб. 4 050 руб.998 руб. в СплитТостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитТостер Philips HD2640/10 белый
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитТостер Bosch TAT5P420
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
нет
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Развернуть
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
17x13x23 см
Страна производитель
Китай
Мощность 800 Вт; механическое управление; количество отделений 2; количество тостов на отделение 1; материал корпуса пластик; регулировка степени поджаривания; кнопка стоп; поддон для крошек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный