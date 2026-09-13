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Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный

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Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 1
Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 2
Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 3
Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 4
Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 5
Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 1
  • Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 2
  • Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 3
  • Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 4
  • Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 5
  • Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704062
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
нет
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
17x13x23 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х29
Вес, кг.
1.17

Описание товара Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный

Мощность 800 Вт; механическое управление; количество отделений 2; количество тостов на отделение 1; материал корпуса пластик; регулировка степени поджаривания; кнопка стоп; поддон для крошек.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Vitek VT-1586 750Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
нет
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
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Комплектация
поддон для крошек
Габариты
17x13x23 см
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 800 Вт; механическое управление; количество отделений 2; количество тостов на отделение 1; материал корпуса пластик; регулировка степени поджаривания; кнопка стоп; поддон для крошек.


Теги товара: на 2 тоста
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