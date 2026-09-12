Тостер BQ T1010 Стальной-Черный
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Характеристики
Описание товара Тостер BQ T1010 Стальной-Черный
Тостер BQ — это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования на вашей кухне. Благодаря двум отделениям он может приготовить одновременно до двух тостов, что делает его удобным вариантом для быстрого завтрака или перекуса. Тостер выполнен из нержавеющей стали и имеет стильный серебристый цвет, что придает ему современный и изысканный вид, подходящий к любому интерьеру. С мощностью 800 Вт тостер обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Функция автоматического центрирования помогает обеспечить равномерное обжаривание каждого ломтика хлеба. Устройство оснащено регулировкой степени обжаривания, что позволяет выбрать идеальную степень хруста по вашему вкусу, а наличие кнопки отмены дает возможность моментально остановить процесс, если это необходимо. Особая решетка для подогрева булочек позволяет расширить функционал прибора и насладиться дополнительными видами выпечки. Съемный поддон для крошек упрощает уход за тостером, обеспечивая легкость его очистки и поддержание чистоты на кухне. С весом в 3,3 кг, тостер BQ отличается устойчивостью и надежностью, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в повседневной жизни.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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