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Тостер BQ T1010 Стальной-Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер BQ T1010 Стальной-Черный

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Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 1
Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 2
Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 3
Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 4
Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 5
Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 6
Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 7
Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
одностороннее обжаривание
  • Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 1
  • Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 2
  • Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 3
  • Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 4
  • Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 5
  • Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 6
  • Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 7
  • Тостер BQ T1010 Стальной-Черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664386
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
одностороннее обжаривание
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х22
Вес, кг.
1.92

Описание товара Тостер BQ T1010 Стальной-Черный

Тостер BQ — это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования на вашей кухне. Благодаря двум отделениям он может приготовить одновременно до двух тостов, что делает его удобным вариантом для быстрого завтрака или перекуса. Тостер выполнен из нержавеющей стали и имеет стильный серебристый цвет, что придает ему современный и изысканный вид, подходящий к любому интерьеру. С мощностью 800 Вт тостер обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Функция автоматического центрирования помогает обеспечить равномерное обжаривание каждого ломтика хлеба. Устройство оснащено регулировкой степени обжаривания, что позволяет выбрать идеальную степень хруста по вашему вкусу, а наличие кнопки отмены дает возможность моментально остановить процесс, если это необходимо. Особая решетка для подогрева булочек позволяет расширить функционал прибора и насладиться дополнительными видами выпечки. Съемный поддон для крошек упрощает уход за тостером, обеспечивая легкость его очистки и поддержание чистоты на кухне. С весом в 3,3 кг, тостер BQ отличается устойчивостью и надежностью, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Тостер BQ T1010 Стальной-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
одностороннее обжаривание
Решетка для подогрева булочек
Да
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер BQ — это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования на вашей кухне. Благодаря двум отделениям он может приготовить одновременно до двух тостов, что делает его удобным вариантом для быстрого завтрака или перекуса. Тостер выполнен из нержавеющей стали и имеет стильный серебристый цвет, что придает ему современный и изысканный вид, подходящий к любому интерьеру. С мощностью 800 Вт тостер обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Функция автоматического центрирования помогает обеспечить равномерное обжаривание каждого ломтика хлеба. Устройство оснащено регулировкой степени обжаривания, что позволяет выбрать идеальную степень хруста по вашему вкусу, а наличие кнопки отмены дает возможность моментально остановить процесс, если это необходимо. Особая решетка для подогрева булочек позволяет расширить функционал прибора и насладиться дополнительными видами выпечки. Съемный поддон для крошек упрощает уход за тостером, обеспечивая легкость его очистки и поддержание чистоты на кухне. С весом в 3,3 кг, тостер BQ отличается устойчивостью и надежностью, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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