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Тостер BQ T1004 Спартак купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер BQ T1004 Спартак

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Тостер BQ T1004 Спартак - фото 2
Тостер BQ T1004 Спартак - фото 3
Тостер BQ T1004 Спартак - фото 4
Тостер BQ T1004 Спартак - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
с рисунком
  • Тостер BQ T1004 Спартак - фото 1
  • Тостер BQ T1004 Спартак - фото 2
  • Тостер BQ T1004 Спартак - фото 3
  • Тостер BQ T1004 Спартак - фото 4
  • Тостер BQ T1004 Спартак - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586278
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
с рисунком
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х19
Вес, кг.
1.6

Описание товара Тостер BQ T1004 Спартак

Тостер BQ — стильное и функциональное дополнение для вашей кухни. Этот компактный тостер с мощностью 1000 Вт легко справляется с обжариванием двух тостов одновременно благодаря двум отделениям. Выполненный из качественного пластика, он не только долговечный, но и обладает внушительным внешним видом, особенно в ярком красном цвете, который добавит изюминку вашему интерьеру. Функциональность тостера BQ делает его использование невероятно простым и удобным. Он оснащен кнопкой отмены, которая позволяет быстро остановить процесс обжаривания, если это необходимо. Благодаря функции регулировки степени обжаривания вы сможете легко выбрать идеальную текстуру и цвет ваших тостов. Автоматический выброс тостов и центрирование гарантируют равномерное приготовление и легкое извлечение готовых ломтиков. Кроме того, съемный поддон для крошек обеспечивает легкую уборку, поддерживая вашу кухню в чистоте. Этот легкий (всего 1,2 кг) и компактный тостер станет надежным помощником в приготовлении вкусных завтраков, подчеркивая ваш вкус и заботу о деталях. Бренд BQ известен своим качеством и надежностью, что делает этот тостер отличным выбором для каждого, кто ценит удобство и стиль.



Теги товара: на 2 тоста

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
с рисунком
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер BQ — стильное и функциональное дополнение для вашей кухни. Этот компактный тостер с мощностью 1000 Вт легко справляется с обжариванием двух тостов одновременно благодаря двум отделениям. Выполненный из качественного пластика, он не только долговечный, но и обладает внушительным внешним видом, особенно в ярком красном цвете, который добавит изюминку вашему интерьеру. Функциональность тостера BQ делает его использование невероятно простым и удобным. Он оснащен кнопкой отмены, которая позволяет быстро остановить процесс обжаривания, если это необходимо. Благодаря функции регулировки степени обжаривания вы сможете легко выбрать идеальную текстуру и цвет ваших тостов. Автоматический выброс тостов и центрирование гарантируют равномерное приготовление и легкое извлечение готовых ломтиков. Кроме того, съемный поддон для крошек обеспечивает легкую уборку, поддерживая вашу кухню в чистоте. Этот легкий (всего 1,2 кг) и компактный тостер станет надежным помощником в приготовлении вкусных завтраков, подчеркивая ваш вкус и заботу о деталях. Бренд BQ известен своим качеством и надежностью, что делает этот тостер отличным выбором для каждого, кто ценит удобство и стиль.


Теги товара: на 2 тоста
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