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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Два отсека для одновременного приготовления двух тостов. Семь режимов поджаривания.
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664382
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Два отсека для одновременного приготовления двух тостов. Семь режимов поджаривания.
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Габариты
265 x 188 x 175 мм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х19
Вес, кг.
1.59
Описание товара Тостер BQ T1000 Синий
Тостер BQ — это стильное и функциональное устройство для приготовления идеально прожаренных тостов. Его элегантный синий корпус выполнен из комбинации пластика и металла, что обеспечивает как прочность, так и привлекательный внешний вид. С мощностью 1000 Вт тостер быстро справляется с обжариванием, позволяя поджарить до двух ломтиков одновременно.
Благодаря функции автоматического центрирования, ваши тосты всегда будут равномерно поджарены. Регулировка степени обжаривания предоставляет возможность подобрать идеальную хрустящую корочку в соответствии с вашими предпочтениями. Встроенная кнопка отмены позволяет мгновенно прервать процесс, если потребуется.
Тостер также оснащён съёмным поддоном для крошек, что облегчает его чистку и уход. Весом в 1,35 кг, он будет удобен в перемещении и хранении. Этот стильный и надёжный тостер идеально подходит для любой кухни, обеспечивая превосходное качество и удобство использования.
Два отсека для одновременного приготовления двух тостов. Семь режимов поджаривания.
Решетка для подогрева булочек
нет
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Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Габариты
265 x 188 x 175 мм.
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер BQ — это стильное и функциональное устройство для приготовления идеально прожаренных тостов. Его элегантный синий корпус выполнен из комбинации пластика и металла, что обеспечивает как прочность, так и привлекательный внешний вид. С мощностью 1000 Вт тостер быстро справляется с обжариванием, позволяя поджарить до двух ломтиков одновременно.
Благодаря функции автоматического центрирования, ваши тосты всегда будут равномерно поджарены. Регулировка степени обжаривания предоставляет возможность подобрать идеальную хрустящую корочку в соответствии с вашими предпочтениями. Встроенная кнопка отмены позволяет мгновенно прервать процесс, если потребуется.
Тостер также оснащён съёмным поддоном для крошек, что облегчает его чистку и уход. Весом в 1,35 кг, он будет удобен в перемещении и хранении. Этот стильный и надёжный тостер идеально подходит для любой кухни, обеспечивая превосходное качество и удобство использования.
Тостер BQ T1000 Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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