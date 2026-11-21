Тостер Gorenje T850WE 685813
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 363511
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х24х23
Вес, кг.
1.8
Описание товара Тостер Gorenje T850WE 685813
Секрет идеального тоста заключается в чистом тостере. Чтобы избежать подгорелого запаха, регулярно очищайте поддон от крошек, и на кухне будет пахнуть только свежими тостами. Разморозьте ломтики хлеба из морозильной камеры или подогрейте уже готовый тост, чтобы легче намазать сливочное масло.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
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Секрет идеального тоста заключается в чистом тостере. Чтобы избежать подгорелого запаха, регулярно очищайте поддон от крошек, и на кухне будет пахнуть только свежими тостами. Разморозьте ломтики хлеба из морозильной камеры или подогрейте уже готовый тост, чтобы легче намазать сливочное масло.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Тостер Gorenje T850WE 685813 - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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