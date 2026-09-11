Тостер Bosch TAT4P420
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
970
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Функции особенности
Автоматическое отключение при застревании тостов; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 535134
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
970
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматическое центрирование
нет
Функции особенности
Автоматическое отключение при застревании тостов; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х21
Вес, кг.
2.19
Описание товара Тостер Bosch TAT4P420
Мощность 970 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса пластик/металл, кнопка стоп, решётка для подогрева булочек, поддон для крошек.
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Бренд
Тип товара
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
970
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
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Автоматическое центрирование
нет
Функции особенности
Автоматическое отключение при застревании тостов; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Мощность 970 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса пластик/металл, кнопка стоп, решётка для подогрева булочек, поддон для крошек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
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