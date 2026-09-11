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Тостер Bosch TAT4P420 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Bosch TAT4P420

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Тостер Bosch TAT4P420 - фото 5
Тостер Bosch TAT4P420 - фото 6
Тостер Bosch TAT4P420 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
970
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Функции особенности
Автоматическое отключение при застревании тостов; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
  • Тостер Bosch TAT4P420 - фото 1
  • Тостер Bosch TAT4P420 - фото 2
  • Тостер Bosch TAT4P420 - фото 3
  • Тостер Bosch TAT4P420 - фото 4
  • Тостер Bosch TAT4P420 - фото 5
  • Тостер Bosch TAT4P420 - фото 6
  • Тостер Bosch TAT4P420 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 535134
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
970
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматическое центрирование
нет
Функции особенности
Автоматическое отключение при застревании тостов; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х21
Вес, кг.
2.19

Описание товара Тостер Bosch TAT4P420

Мощность 970 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса пластик/металл, кнопка стоп, решётка для подогрева булочек, поддон для крошек.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT4P420




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
970
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
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Автоматическое центрирование
нет
Функции особенности
Автоматическое отключение при застревании тостов; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 970 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса пластик/металл, кнопка стоп, решётка для подогрева булочек, поддон для крошек.


Теги товара: на 2 тоста
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