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Тостер Bosch TAT7S25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Bosch TAT7S25

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Тостер Bosch TAT7S25 - фото 1
Тостер Bosch TAT7S25 - фото 2
Тостер Bosch TAT7S25 - фото 3
Тостер Bosch TAT7S25 - фото 4
Тостер Bosch TAT7S25 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность
1050 Вт
Основной цвет
серебро
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
  • Тостер Bosch TAT7S25 - фото 1
  • Тостер Bosch TAT7S25 - фото 2
  • Тостер Bosch TAT7S25 - фото 3
  • Тостер Bosch TAT7S25 - фото 4
  • Тостер Bosch TAT7S25 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292509
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.75
Дополнительный цвет
черный
Картинки
нет
Прочее
7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
металл
Мощность
1050 Вт
Основной цвет
серебро
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
нет
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х16
Вес, кг.
1.6

Описание товара Тостер Bosch TAT7S25

С тостером Bosch Bosch TAT7S25 мощностью 1050 Вт вы приготовите хрустящие тосты за считанные минуты. Металлический корпус серебристого цвета предполагает два отдела для ломтиков хлеба. Модель Bosch TAT7S25 имеет 7 режимов поджаривания. В зависимости от выбора, можно слегка подогреть хлебцы, а можно сделать их с румяной корочкой. Со встроенной решеткой вы с легкостью сможете разогреть булочки. За несколько минут они станут теплыми от горячего воздушного потока. Вам также пригодится функция размораживания, если обычно ваш хлеб хранится в холодильнике. Отключается тостер автоматически, но в случае необходимости вы в любой момент можете остановить его работу самостоятельно, нажав кнопку «Стоп». Уход за устройством облегчит поддон для крошек.

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT7S25




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.75
Дополнительный цвет
черный
Картинки
нет
Прочее
7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
металл
Мощность
1050 Вт
Развернуть
Основной цвет
серебро
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
нет
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Описание
С тостером Bosch Bosch TAT7S25 мощностью 1050 Вт вы приготовите хрустящие тосты за считанные минуты. Металлический корпус серебристого цвета предполагает два отдела для ломтиков хлеба. Модель Bosch TAT7S25 имеет 7 режимов поджаривания. В зависимости от выбора, можно слегка подогреть хлебцы, а можно сделать их с румяной корочкой. Со встроенной решеткой вы с легкостью сможете разогреть булочки. За несколько минут они станут теплыми от горячего воздушного потока. Вам также пригодится функция размораживания, если обычно ваш хлеб хранится в холодильнике. Отключается тостер автоматически, но в случае необходимости вы в любой момент можете остановить его работу самостоятельно, нажав кнопку «Стоп». Уход за устройством облегчит поддон для крошек.
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Доставка
Отзывы


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