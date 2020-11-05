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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автоакустика SWAT Колонки автомобильные Swat SP TW-A10 250Вт 97дБ 4Ом 2.5см (1дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные

Колонки автомобильные Swat SP TW-A10 250Вт 97дБ 4Ом 2.5см (1дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные

Артикул: 218524
Колонки автомобильные Swat SP TW-A10 250Вт 97дБ 4Ом 2.5см (1дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные
400 руб. 
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Артикул: 218524
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSWAT
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя2.5 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность50 Вт
Пиковая мощность250 Вт
Чувствительность97 дБ
Длина, см2.5
Ширина, см2.5
Однополосные, форма колонок- круглая, типоразмер 2.5 см (1 дюйм), тип: твитер, максимальная мощность: 250Вт


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Колонки автомобильные Swat SP TW-A10 250Вт 97дБ 4Ом 2.5см (1дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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