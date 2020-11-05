Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-103833 Syscase 90 Colt черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hama
|Тип товара
|Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
|Варианты переноски
|на плече, ручка для переноски
|Внешние габариты (ШxВxГ), см
|15х19х10
|Материал
|политекс
|Цвет
|черный
|Вес, кг
|0,175
|Вместимость
|универсальная
|Внутренние габариты (ШxВxГ), см
|15х19х10
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