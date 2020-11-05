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Планшет BQ 8068L HORNET PLUS PRO 16Gb LTE BLACK

Артикул: 218395
  • Планшет BQ 8068L HORNET PLUS PRO 16Gb LTE BLACK - фото 1
  • Планшет BQ 8068L HORNET PLUS PRO 16Gb LTE BLACK - фото 2
Планшет BQ 8068L HORNET PLUS PRO 16Gb LTE BLACK - фото 1
Планшет BQ 8068L HORNET PLUS PRO 16Gb LTE BLACK - фото 2
6 790 руб. 

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6 090 руб. 

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Артикул: 218395
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBQ
Тип товараПланшет
Операционная системаAndroid
Встроенная память16 Гб
Оперативная память2 Гб
Диагональ экрана, дюйм8
Разрешение экрана1280x800
Поддержка 4G LTEесть
Фронтальная камера, МП2
Емкость аккумулятора4000 мАч
Камера, МП5
Наличие SIM-картыесть
Поддержка microSDдо 32 Гб
Цветчерный
Ширина, см12.38
Длина, см20.75
Высота, см1.05
Вес, кг0.355
ПроизводствоКитай
Количество ядер4
Слот для карты памятиесть
Wi-Fiесть
Планшетный компьютер, предназначенный для работы, развлечения, связи. Обеспечивает комфортный веб-серфинг.


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Самовывоз невозможен
Планшет BQ 8068L HORNET PLUS PRO 16Gb LTE BLACK - купить по цене 6790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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