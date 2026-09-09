Тонер Картридж HP 410A CF411A голубой (2300стр.) для HP LJ Pro M452/M477
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
2300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217553
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х10
Вес, г.
860
Описание товара Тонер Картридж HP 410A CF411A голубой (2300стр.) для HP LJ Pro M452/M477
Тонер Картридж HP 410A CF411A голубой (2300стр.) для HP LJ Pro M452/M477
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Тонер Картридж HP 410A CF411A голубой (2300стр.) для HP LJ Pro M452/M477
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Тонер Картридж HP 410A CF411A голубой (2300стр.) для HP LJ Pro M452/M477 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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