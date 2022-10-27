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Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский

2 Отзывы
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Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский - фото 1
Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский - фото 1
  • Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209913
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
38

Описание товара Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский

Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский

Отзывы о товаре Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский

27.10.2022
Никита

Достоинства:
Нормальное качество это касается и самого кабеля и изоляции, даже разъемы корошо держатся у меня за два месяца ни грамма не разболтались

Недостатки:
нет

Комментарий:
Мне нравится что его удобно складывать когда куда-то убираешь на хранение потому что изоляция не жествкая и он хорошо гнется.
25.10.2022
Сочевичик

Достоинства:
Мне понравилось что не твердый

Недостатки:
нет

Комментарий:
В принципе я брал кабель отталкиваясь от цены и и качества, тут меня устроил и тот и другой пункт, в работе себя хорошо проявил, заряжает быстро, никаких заломов не обнаружил после 4 месяцев использования



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Описание
Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.10.2022
Никита

Достоинства:
Нормальное качество это касается и самого кабеля и изоляции, даже разъемы корошо держатся у меня за два месяца ни грамма не разболтались

Недостатки:
нет

Комментарий:
Мне нравится что его удобно складывать когда куда-то убираешь на хранение потому что изоляция не жествкая и он хорошо гнется.
25.10.2022
Сочевичик

Достоинства:
Мне понравилось что не твердый

Недостатки:
нет

Комментарий:
В принципе я брал кабель отталкиваясь от цены и и качества, тут меня устроил и тот и другой пункт, в работе себя хорошо проявил, заряжает быстро, никаких заломов не обнаружил после 4 месяцев использования


Кабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м черный плоский - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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