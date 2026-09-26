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Кабель угловой UGREEN US335 (70696) Space Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель угловой UGREEN US335 (70696) Space Gray

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Кабель угловой UGREEN US335 (70696) Space Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614676
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
40

Описание товара Кабель угловой UGREEN US335 (70696) Space Gray

Кабель угловой UGREEN US335 (70696) Angled USB-C 2.0 Male To Angled USB-C 2.0 Male 5A Data Cable. Длина: 1м. Цвет: серый космос

Отзывы о товаре Кабель угловой UGREEN US335 (70696) Space Gray




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель угловой UGREEN US335 (70696) Angled USB-C 2.0 Male To Angled USB-C 2.0 Male 5A Data Cable. Длина: 1м. Цвет: серый космос
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель угловой UGREEN US335 (70696) Space Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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