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Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e

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Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e - фото 1
Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e - фото 1
  • Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199944
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х5
Вес, г.
70

Описание товара Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e

Данный прибор предназначен для быстрого и точного измерения температуры воды в ванночке для купания ребенка, а также комнатной температуры. Благодаря своему забавному дизайну термометр поможет превратить купание в увлекательную для ребенка процедуру.
Спецификация: 

  • Потребляемая мощность - не более 0,061 мВт
  • Тип датчика - термодатчик
  • Индикатор температуры - 2-разрядный, отображение °С
  • Цена единицы наименьшего разряда индикатора - 1 °С
  • Пределы допускаемой абсолютной погрешности -  ± 1 °С в диапазоне от 25 до 45°C ± 2 °С в диапазоне от 0 до 24,9 °С и от 45,1 до 50 °С
  • Источник питания - 3 В пост. тока, 1 литиевый элемент питания типа CR2032
  • Срок службы элементов питания - не менее 1 года (при условии использования по 1 часу ежедневно)
  • Диапазон измерений температуры - от 0 до 50°C
  • Время установления показаний - не более 90 секунд (при комнатной температуре 25°C, а также при условии, что вода в емкости хорошо перемешена)
  • Автоматическое отключение - через 60 минут
  • Защита от поражения электрическим током - изделие с внутренним источником питания
  • Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки) Тип B
  • Классификация IP - IP67
Условия хранения и транспортирования:
  • температура окружающего воздуха - от –10 до 60°C
  • относительная влажность - от 30 до 90 %
  • атмосферное давление - от 70 до 106 кПа
  • потребляемая мощность - не более 0,061 мВт
Комплектация:
  • термометр для измерения температуры воды и воздуха
  • элемент питания типа CR2032 (установлен)
  • руководство по эксплуатации
  • гарантийный талон
 

Видеообзор на Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e

Видеообзор Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Страна производитель
Китай
Описание
Данный прибор предназначен для быстрого и точного измерения температуры воды в ванночке для купания ребенка, а также комнатной температуры. Благодаря своему забавному дизайну термометр поможет превратить купание в увлекательную для ребенка процедуру.
Спецификация: 
  • Потребляемая мощность - не более 0,061 мВт
  • Тип датчика - термодатчик
  • Индикатор температуры - 2-разрядный, отображение °С
  • Цена единицы наименьшего разряда индикатора - 1 °С
  • Пределы допускаемой абсолютной погрешности -  ± 1 °С в диапазоне от 25 до 45°C ± 2 °С в диапазоне от 0 до 24,9 °С и от 45,1 до 50 °С
  • Источник питания - 3 В пост. тока, 1 литиевый элемент питания типа CR2032
  • Срок службы элементов питания - не менее 1 года (при условии использования по 1 часу ежедневно)
  • Диапазон измерений температуры - от 0 до 50°C
  • Время установления показаний - не более 90 секунд (при комнатной температуре 25°C, а также при условии, что вода в емкости хорошо перемешена)
  • Автоматическое отключение - через 60 минут
  • Защита от поражения электрическим током - изделие с внутренним источником питания
  • Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки) Тип B
  • Классификация IP - IP67
Условия хранения и транспортирования:
  • температура окружающего воздуха - от –10 до 60°C
  • относительная влажность - от 30 до 90 %
  • атмосферное давление - от 70 до 106 кПа
  • потребляемая мощность - не более 0,061 мВт
Комплектация:
  • термометр для измерения температуры воды и воздуха
  • элемент питания типа CR2032 (установлен)
  • руководство по эксплуатации
  • гарантийный талон
 

Видеообзор на Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e

Видеообзор Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e


Смотрите также: Тонометры
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