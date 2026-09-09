Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199944
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х5
Вес, г.
70
Описание товара Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e
Данный прибор предназначен для быстрого и точного измерения температуры воды в ванночке для купания ребенка, а также комнатной температуры. Благодаря своему забавному дизайну термометр поможет превратить купание в увлекательную для ребенка процедуру.
Спецификация:
- Потребляемая мощность - не более 0,061 мВт
- Тип датчика - термодатчик
- Индикатор температуры - 2-разрядный, отображение °С
- Цена единицы наименьшего разряда индикатора - 1 °С
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности - ± 1 °С в диапазоне от 25 до 45°C ± 2 °С в диапазоне от 0 до 24,9 °С и от 45,1 до 50 °С
- Источник питания - 3 В пост. тока, 1 литиевый элемент питания типа CR2032
- Срок службы элементов питания - не менее 1 года (при условии использования по 1 часу ежедневно)
- Диапазон измерений температуры - от 0 до 50°C
- Время установления показаний - не более 90 секунд (при комнатной температуре 25°C, а также при условии, что вода в емкости хорошо перемешена)
- Автоматическое отключение - через 60 минут
- Защита от поражения электрическим током - изделие с внутренним источником питания
- Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки) Тип B
- Классификация IP - IP67
- температура окружающего воздуха - от –10 до 60°C
- относительная влажность - от 30 до 90 %
- атмосферное давление - от 70 до 106 кПа
- потребляемая мощность - не более 0,061 мВт
- термометр для измерения температуры воды и воздуха
- элемент питания типа CR2032 (установлен)
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон
Видеообзор на Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e
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Данный прибор предназначен для быстрого и точного измерения температуры воды в ванночке для купания ребенка, а также комнатной температуры. Благодаря своему забавному дизайну термометр поможет превратить купание в увлекательную для ребенка процедуру.
Спецификация:
Смотрите также: Тонометры
Спецификация:
- Потребляемая мощность - не более 0,061 мВт
- Тип датчика - термодатчик
- Индикатор температуры - 2-разрядный, отображение °С
- Цена единицы наименьшего разряда индикатора - 1 °С
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности - ± 1 °С в диапазоне от 25 до 45°C ± 2 °С в диапазоне от 0 до 24,9 °С и от 45,1 до 50 °С
- Источник питания - 3 В пост. тока, 1 литиевый элемент питания типа CR2032
- Срок службы элементов питания - не менее 1 года (при условии использования по 1 часу ежедневно)
- Диапазон измерений температуры - от 0 до 50°C
- Время установления показаний - не более 90 секунд (при комнатной температуре 25°C, а также при условии, что вода в емкости хорошо перемешена)
- Автоматическое отключение - через 60 минут
- Защита от поражения электрическим током - изделие с внутренним источником питания
- Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки) Тип B
- Классификация IP - IP67
- температура окружающего воздуха - от –10 до 60°C
- относительная влажность - от 30 до 90 %
- атмосферное давление - от 70 до 106 кПа
- потребляемая мощность - не более 0,061 мВт
- термометр для измерения температуры воды и воздуха
- элемент питания типа CR2032 (установлен)
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон
Видеообзор на Термометр для измерения температуры воды и воздуха Cs Medica KIDS CS-81e
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