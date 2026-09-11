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Термометр электронный B. Well Wt-06 утенок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термометр электронный B. Well Wt-06 утенок

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Термометр электронный B. Well Wt-06 утенок - фото 1
Термометр электронный B. Well Wt-06 утенок - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометр
  • Термометр электронный B. Well Wt-06 утенок - фото 1
  • Термометр электронный B. Well Wt-06 утенок - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73495
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Характеристики

Бренд
B.Well
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
0.3
Высота, см
5.5
Гибкий наконечник
да
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х3
Вес, г.
43

Описание товара Термометр электронный B. Well Wt-06 утенок

электронный. Детский. Способ измерения - оральный, ректальный, аксиллярный



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Характеристики
Бренд
B.Well
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
0.3
Высота, см
5.5
Гибкий наконечник
да
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Развернуть
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
электронный. Детский. Способ измерения - оральный, ректальный, аксиллярный


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