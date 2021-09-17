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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series

5 Отзывы
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193987
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
0.91
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
20
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
1000 Вт
Основной цвет
серебро
Диаметр поддона, см
да
Прочее
дисплей
Регулировка высоты поддонов
Да
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
таймер на 24 часов с шагом 30 минут, класс защиты I, сенсорное управление, горизонтальный обдув
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х50
Вес, кг.
18.8

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series

Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1910 Professional Series представляет собой профессиональное решение для сушки мяса, рыбы, фруктов, овощей, корнеплодов и различной зелени. Делайте заготовки на зиму и готовьте любимые блюда с удовольствием. Данная модель выполнена в классическом стальном корпусе. Сушилка Kitfort KT-1910 использует конвекционный нагреватель мощностью 1000 Вт. Благодаря этому, а также горизонтальной подаче воздуха и возможности регулировать температуру в пределах от 35 °C до 70 °C вы сможете подобрать оптимальную температуру для качественной дегидрации различных продуктов. Данная модель также отличается вместительностью, позволяя разместить 10 противней и поддон для жидкости. Управление продуктовой сушилкой осуществляется при помощи сенсорных клавиш на лицевой панели. Модель также оснащена дисплеем и таймером обратного отсчета. Есть защита от перегрева. Питание осуществляется от сети 220 В.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series

17.09.2021
Юрий

Достоинства:
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904- характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар высокого качества , сделано качественно , удобно в эксплуатации сушить разные фрукты, овощи, готовить пастелу, большое количество поддонов для пастелы и пряностей

Недостатки:
Короткий шнур

Комментарий:
Советую приобрести товар товарищи
03.01.2021
Регина

Достоинства:
Качество, дизайн, эргономичный корпус, вместительность, 20 поддонов и 10 сеток, понятное управление, равномерная горизонтальная сушка

Недостатки:
Недостатков не обнаружили

Комментарий:
Очень довольны покупкой! Сушилка работает тихо, сушит быстро. Прекрасная комплектация. Можно сушить большими объемами. Очень хорошее качество! Все получается очень вкусно!
15.12.2020
Елена

Достоинства:
Вместимость, мощность, функциональность, качество, корпус из металла

Недостатки:
не обнаружила

Комментарий:
Выбирала дегидратор по принципу цена-качество. Мощный - 1000Вт. Вместимый. К тому же максимально укомплектован - 10 полок из металла плюс 10 сеток и 10 лотков из пластика. Широкий спектр использования - от овощей, зелени и фруктов до мяса и рыбы. Температурный режим от 35 до 75 градусов Цельсия. Впечатлило качество сборки - строгий стиль, надёжность - впишется в любой интерьер. Покупкой довольна. Рекомендую.
26.11.2020
Александр

Достоинства:
Корпус из нержавеющей стали. Вместительная. Не смешиваются запахи. Мощность.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Большой габарит но это последствия вместимости. Решетки не развернуть на 90 градусов это следует учитывать. Продукты сушатся равномерно. Мы все довольны покупкой.
07.08.2020
Наталья

Достоинства:
Много функций, качество

Недостатки:
Не нашли

Комментарий:
Покупали сушилку овощей и фруктов от kitfort специально в конце лета, чтобы сушить урожай. Классная вещь, очень довольны. Фрукты и овощи получаются не пересушенными, вкус насыщенный. Есть режим вяления, что тоже очень классно, хотим попробовать завялить мясо. У нас много продукции от kitfort и она всегда качественная.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
0.91
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
20
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
1000 Вт
Основной цвет
серебро
Диаметр поддона, см
да
Развернуть
Прочее
дисплей
Регулировка высоты поддонов
Да
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
таймер на 24 часов с шагом 30 минут, класс защиты I, сенсорное управление, горизонтальный обдув
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1910 Professional Series представляет собой профессиональное решение для сушки мяса, рыбы, фруктов, овощей, корнеплодов и различной зелени. Делайте заготовки на зиму и готовьте любимые блюда с удовольствием. Данная модель выполнена в классическом стальном корпусе. Сушилка Kitfort KT-1910 использует конвекционный нагреватель мощностью 1000 Вт. Благодаря этому, а также горизонтальной подаче воздуха и возможности регулировать температуру в пределах от 35 °C до 70 °C вы сможете подобрать оптимальную температуру для качественной дегидрации различных продуктов. Данная модель также отличается вместительностью, позволяя разместить 10 противней и поддон для жидкости. Управление продуктовой сушилкой осуществляется при помощи сенсорных клавиш на лицевой панели. Модель также оснащена дисплеем и таймером обратного отсчета. Есть защита от перегрева. Питание осуществляется от сети 220 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.09.2021
Юрий

Достоинства:
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904- характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар высокого качества , сделано качественно , удобно в эксплуатации сушить разные фрукты, овощи, готовить пастелу, большое количество поддонов для пастелы и пряностей

Недостатки:
Короткий шнур

Комментарий:
Советую приобрести товар товарищи
03.01.2021
Регина

Достоинства:
Качество, дизайн, эргономичный корпус, вместительность, 20 поддонов и 10 сеток, понятное управление, равномерная горизонтальная сушка

Недостатки:
Недостатков не обнаружили

Комментарий:
Очень довольны покупкой! Сушилка работает тихо, сушит быстро. Прекрасная комплектация. Можно сушить большими объемами. Очень хорошее качество! Все получается очень вкусно!
15.12.2020
Елена

Достоинства:
Вместимость, мощность, функциональность, качество, корпус из металла

Недостатки:
не обнаружила

Комментарий:
Выбирала дегидратор по принципу цена-качество. Мощный - 1000Вт. Вместимый. К тому же максимально укомплектован - 10 полок из металла плюс 10 сеток и 10 лотков из пластика. Широкий спектр использования - от овощей, зелени и фруктов до мяса и рыбы. Температурный режим от 35 до 75 градусов Цельсия. Впечатлило качество сборки - строгий стиль, надёжность - впишется в любой интерьер. Покупкой довольна. Рекомендую.
26.11.2020
Александр

Достоинства:
Корпус из нержавеющей стали. Вместительная. Не смешиваются запахи. Мощность.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Большой габарит но это последствия вместимости. Решетки не развернуть на 90 градусов это следует учитывать. Продукты сушатся равномерно. Мы все довольны покупкой.
07.08.2020
Наталья

Достоинства:
Много функций, качество

Недостатки:
Не нашли

Комментарий:
Покупали сушилку овощей и фруктов от kitfort специально в конце лета, чтобы сушить урожай. Классная вещь, очень довольны. Фрукты и овощи получаются не пересушенными, вкус насыщенный. Есть режим вяления, что тоже очень классно, хотим попробовать завялить мясо. У нас много продукции от kitfort и она всегда качественная.


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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