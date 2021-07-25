Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1908
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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.15
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
9
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
700 Вт
Основной цвет
серый
Диаметр поддона, см
да
Регулировка высоты поддонов
нет
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
нескользящие ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х38
Вес, кг.
10.7
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1908
Электрическая сушилка Kitfort KT-1908 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости можно готовить пастилу. Сушилка имеет в комплекте 9 поддонов из нержавеющей стали, 1 поддон для жидкости и 1 сетку.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.15
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
9
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
700 Вт
Основной цвет
серый
Диаметр поддона, см
да
Регулировка высоты поддонов
нет
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Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
нескользящие ножки
Страна производитель
Китай
Электрическая сушилка Kitfort KT-1908 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости можно готовить пастилу. Сушилка имеет в комплекте 9 поддонов из нержавеющей стали, 1 поддон для жидкости и 1 сетку.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Достоинства:
Компактная
Практически бесшумная
Метеорические поддоны
Большой диапазон температур
Недостатки:
Короткий шнур питания
Комментарий:
Отличная покупка для осени - ничего из фруктов и ягод теперь не пропадёт
Достоинства:
Сушилка лёгкая, простая в управлении, тихо работает
Недостатки:
Пока не обнаружила
Комментарий:
Долго выбирала сушилку для овощей и фруктов, и, все-таки нашла свою - Китфорт-1908. Очень понравилось, что поддонов много и они металлические. А ещё есть и для пастилы и для мелких продуктов. Как выставить температуру и часы проблем никаких не возникло, все очень просто, не ошибёшься. Очень удобно, что в любой момент можно поменять режим работы. Первый мой опыт - это сушка яблок и манго. Это просто класс, яблочки как чипсы получились, а манго вообще фантастика. А, главное, поставила на ночь и забыла, утром только собрала фрукты и получай удовольствие! А уж тем, у кого дача и соответственно будет урожай - даже не сомневайтесь, эта сушка то, что надо!!! А я и лета ждать не буду - буду себе запасики вкусняшек делать каждую неделю...
Достоинства:
Большая загрузка различных продуктов.Сушила одновременно шиповник,грибы и томаты.
Очень удобная в использовании,малошумная.
Недостатки:
Не нашла.
Комментарий:
Рекомендую!
Достоинства:
Приобрела сушку недавно. Очень довольна товаром. Качество соответствует заявленным требованиям изготовителя. Покупкой очень довольна.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Приобрела данный товар. Качество отличное. В сушке таймер,защита от перегрева, количество поддонов все как заявляет производитель. Фрукты получились отличного качества. Очень довольна покупкой.
Недостатки:
Нет
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1908 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1908
Достоинства:
Компактная
Практически бесшумная
Метеорические поддоны
Большой диапазон температур
Недостатки:
Короткий шнур питания
Комментарий:
Отличная покупка для осени - ничего из фруктов и ягод теперь не пропадёт
Достоинства:
Сушилка лёгкая, простая в управлении, тихо работает
Недостатки:
Пока не обнаружила
Комментарий:
Долго выбирала сушилку для овощей и фруктов, и, все-таки нашла свою - Китфорт-1908. Очень понравилось, что поддонов много и они металлические. А ещё есть и для пастилы и для мелких продуктов. Как выставить температуру и часы проблем никаких не возникло, все очень просто, не ошибёшься. Очень удобно, что в любой момент можно поменять режим работы. Первый мой опыт - это сушка яблок и манго. Это просто класс, яблочки как чипсы получились, а манго вообще фантастика. А, главное, поставила на ночь и забыла, утром только собрала фрукты и получай удовольствие! А уж тем, у кого дача и соответственно будет урожай - даже не сомневайтесь, эта сушка то, что надо!!! А я и лета ждать не буду - буду себе запасики вкусняшек делать каждую неделю...
Достоинства:
Большая загрузка различных продуктов.Сушила одновременно шиповник,грибы и томаты.
Очень удобная в использовании,малошумная.
Недостатки:
Не нашла.
Комментарий:
Рекомендую!
Достоинства:
Приобрела сушку недавно. Очень довольна товаром. Качество соответствует заявленным требованиям изготовителя. Покупкой очень довольна.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Приобрела данный товар. Качество отличное. В сушке таймер,защита от перегрева, количество поддонов все как заявляет производитель. Фрукты получились отличного качества. Очень довольна покупкой.
Недостатки:
Нет