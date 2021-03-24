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Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный

1 Отзывы
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Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML 1640, 1641, 1645, 2240, 2241
Цвет
черный
  • Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181196
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML 1640, 1641, 1645, 2240, 2241
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х10
Вес, кг.
1.12

Описание товара Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-S1640 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный

24.03.2021
Ольга

Достоинства:
Чётко печатает. Стоит не дорого. Есть бонусы в виде кэткоинов.

Недостатки:
Не обнаружила.

Комментарий:
У меня принтер Samsung ML-1640. Раньше я брала оригинальный картридж, но теперь он стал дорогой и я заказала аналог. Картридж внутри коробки находится в мягком пузырчатом полиэтиленовом пакете. Разницы при печати с оригиналом не заметила. Картридж печатает чётко и не полосит. А если нет разницы, зачем переплачивать покупая оригинальный картридж.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML 1640, 1641, 1645, 2240, 2241
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-S1640 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.03.2021
Ольга

Достоинства:
Чётко печатает. Стоит не дорого. Есть бонусы в виде кэткоинов.

Недостатки:
Не обнаружила.

Комментарий:
У меня принтер Samsung ML-1640. Раньше я брала оригинальный картридж, но теперь он стал дорогой и я заказала аналог. Картридж внутри коробки находится в мягком пузырчатом полиэтиленовом пакете. Разницы при печати с оригиналом не заметила. Картридж печатает чётко и не полосит. А если нет разницы, зачем переплачивать покупая оригинальный картридж.


Картридж Cactus CS-S1640 (D108S) для Samsung ML-1640/1641/2240/2241, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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