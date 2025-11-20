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Картридж Cactus CS-CF400A для HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-CF400A для HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW, черный

7 Отзывы
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Картридж Cactus CS-CF400A для HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M252dw, M252n, M274n MFP, M277dw MFP, M277n, Pro M252, Pro M252dw, Pro M252n, Pro M274n, Pro MFP M277, Pro MFP M277dw, Pro MFP M277n
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181177
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M252dw, M252n, M274n MFP, M277dw MFP, M277n, Pro M252, Pro M252dw, Pro M252n, Pro M274n, Pro MFP M277, Pro MFP M277dw, Pro MFP M277n
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х11
Вес, г.
770

Описание товара Картридж Cactus CS-CF400A для HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF400A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF400A для HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW, черный

Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, печатает хорошо. Не первый раз заказываю данную фирму
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает. сколь надолго хватит качества - время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Не первый раз покупаю. Печатают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз покупаю эти картриджи, намного дешевле оригинала, принтер печатает хорошо, хватает надолго
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Использую для HP. Проблема возникает если редко пользуешься. Поэтому не покупаю у них картриджи на большое количество копий.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер принял без проблем, печать четкая, никуда не съезжает
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно прижились в HP Color Laser Jet Pro MFP M277dw. Увеличенный ресурс. В этот раз дольше опознавалась и калибровалась. Отпечатки хорошие.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M252dw, M252n, M274n MFP, M277dw MFP, M277n, Pro M252, Pro M252dw, Pro M252n, Pro M274n, Pro MFP M277, Pro MFP M277dw, Pro MFP M277n
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF400A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, печатает хорошо. Не первый раз заказываю данную фирму
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает. сколь надолго хватит качества - время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Не первый раз покупаю. Печатают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз покупаю эти картриджи, намного дешевле оригинала, принтер печатает хорошо, хватает надолго
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Использую для HP. Проблема возникает если редко пользуешься. Поэтому не покупаю у них картриджи на большое количество копий.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер принял без проблем, печать четкая, никуда не съезжает
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно прижились в HP Color Laser Jet Pro MFP M277dw. Увеличенный ресурс. В этот раз дольше опознавалась и калибровалась. Отпечатки хорошие.


Картридж Cactus CS-CF400A для HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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