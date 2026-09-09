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Картридж Cactus CS-CF226X для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-CF226X для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw, черный

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Картридж Cactus CS-CF226X для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M402d, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170729
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M402d, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х15
Вес, кг.
1.19

Описание товара Картридж Cactus CS-CF226X для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 9000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF226X для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M402d, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 9000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF226X для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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