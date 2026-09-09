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Картридж Cactus CS-C046HC для Canon LBP 653Cdw/654Cx/MF732Cdw/734Cdw/735Cx, голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-C046HC для Canon LBP 653Cdw/654Cx/MF732Cdw/734Cdw/735Cx, голубой

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Картридж Cactus CS-C046HC для Canon LBP 653Cdw/654Cx/MF732Cdw/734Cdw/735Cx, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 653Cdw, 654Cx, MF732Cdw, 734Cdw, 735Cx
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169673
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 653Cdw, 654Cx, MF732Cdw, 734Cdw, 735Cx
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х11х10
Вес, г.
852

Описание товара Картридж Cactus CS-C046HC для Canon LBP 653Cdw/654Cx/MF732Cdw/734Cdw/735Cx, голубой

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 5000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C046HC для Canon LBP 653Cdw/654Cx/MF732Cdw/734Cdw/735Cx, голубой




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 653Cdw, 654Cx, MF732Cdw, 734Cdw, 735Cx
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 5000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C046HC для Canon LBP 653Cdw/654Cx/MF732Cdw/734Cdw/735Cx, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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