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Картридж Cactus CS-D111L для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-D111L для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный

2 Отзывы
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Картридж Cactus CS-D111L для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170738
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х10
Вес, кг.
1.28

Описание товара Картридж Cactus CS-D111L для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1800 страниц



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-D111L для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный

Источник: Яндекс Маркет
02.05.2019
Дмитрий Д.

Достоинства:
Печатает как оригинальный, бюджетная цена

Недостатки:
все ок

Комментарий:
Начитавшись отзывов боялся, что не заработает на моем Samsung SL-M2070W, но слава богу все заработало без каких-либо проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2019
Эдуард

Достоинства:
1. Цена - это главное достоинство картриджа
2. Ни в чем не уступает по качеству от оригинала Samsung
3. Ресурс печати 1800 стр.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Принтер его принял как родного. Если честно, то цена на оригинал не адекватная, так что картридж Cactus отличный вариант за хорошую цену



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1800 страниц


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2019
Дмитрий Д.

Достоинства:
Печатает как оригинальный, бюджетная цена

Недостатки:
все ок

Комментарий:
Начитавшись отзывов боялся, что не заработает на моем Samsung SL-M2070W, но слава богу все заработало без каких-либо проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2019
Эдуард

Достоинства:
1. Цена - это главное достоинство картриджа
2. Ни в чем не уступает по качеству от оригинала Samsung
3. Ресурс печати 1800 стр.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Принтер его принял как родного. Если честно, то цена на оригинал не адекватная, так что картридж Cactus отличный вариант за хорошую цену


Картридж Cactus CS-D111L для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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