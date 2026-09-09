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Фотобарабан Canon C-EXV34M (3788B003AA) для IR ADV C2020/2030, цветной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан Canon C-EXV34M (3788B003AA) для IR ADV C2020/2030, цветной

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Фотобарабан Canon C-EXV34M (3788B003AA) для IR ADV C2020/2030, цветной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
IR ADV C2020, 2030
Цвет
цветной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167878
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
IR ADV C2020, 2030
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х20х16
Вес, кг.
2.3

Описание товара Фотобарабан Canon C-EXV34M (3788B003AA) для IR ADV C2020/2030, цветной

Блок фотобарабана для использования в лазерных принтерах Canon

Отзывы о товаре Фотобарабан Canon C-EXV34M (3788B003AA) для IR ADV C2020/2030, цветной




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
IR ADV C2020, 2030
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Блок фотобарабана для использования в лазерных принтерах Canon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Canon C-EXV34M (3788B003AA) для IR ADV C2020/2030, цветной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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