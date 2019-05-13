Графический планшет One by Wacom small черный/красный (CTL-472-N)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 164092
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
95x152
Время отклика, точек в секунду
133
Интерфейс
USB
Количество уровней нажима
2048
Комплектация
планшет, перо, USB-кабель, комлект сменных наконечников, пинцет для замены наконечника, руководство по быстрому запуску
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Разрешение датчика, lpi
2540
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
графический планшет
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х3
Вес, г.
450
Описание товара Графический планшет One by Wacom small черный/красный (CTL-472-N)
Удобный и компактный графический планшет позволяет сразу вводить в компьютер все свои творческие идеи (рисунки, схемы, чертежи). Результат отражается на мониторе, поэтому незамедлительно можно вносить правки, экспериментировать. С помощью планшета удобно проводить презентации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
95x152
Время отклика, точек в секунду
133
Интерфейс
USB
Количество уровней нажима
2048
Комплектация
планшет, перо, USB-кабель, комлект сменных наконечников, пинцет для замены наконечника, руководство по быстрому запуску
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Разрешение датчика, lpi
2540
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
графический планшет
Развернуть
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Удобный и компактный графический планшет позволяет сразу вводить в компьютер все свои творческие идеи (рисунки, схемы, чертежи). Результат отражается на мониторе, поэтому незамедлительно можно вносить правки, экспериментировать. С помощью планшета удобно проводить презентации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Достоинства:
Большая область работы
Отличная цена
Хорошее качество материалов
Недостатки:
Перо довольно тонкое и нет ластика
Комментарий:
В целом для тех кто этим на жизнь не зарабатывает а только иногда чтото делает в редакторах как я - идеально. А вот для тех кто будет работать с планшетом все время все же лучше взять что-то с пером поудобнее.
Графический планшет One by Wacom small черный/красный (CTL-472-N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Графический планшет One by Wacom small черный/красный (CTL-472-N)
Достоинства:
Большая область работы
Отличная цена
Хорошее качество материалов
Недостатки:
Перо довольно тонкое и нет ластика
Комментарий:
В целом для тех кто этим на жизнь не зарабатывает а только иногда чтото делает в редакторах как я - идеально. А вот для тех кто будет работать с планшетом все время все же лучше взять что-то с пером поудобнее.