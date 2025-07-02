Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный
Графический планшет-монитор XP-PEN Artist 12 PRO предназначен для моделирования, архитектурного дизайна, рисования и других творческих процессов. В планшете реализована технология полной ламинации с органичным сочетанием стекла и экрана, что создает комфортные рабочие условия без бликов. Экран с диагональю 11.6 дюймов, разрешением FullHD и углами обзора 178 градусов обеспечивает детализированное изображение с реалистичной цветопередачей. Графический планшет XP-PEN Artist 12 PRO поставляется с пером, которое благодаря 8192 уровням чувствительности к нажатиям гарантирует максимальную точность управления и производительность творческого процесса. Поддержка функции наклона пера позволяет быстро и легко реагировать на движения руки. Устройство также оснащено 8 программируемыми кнопками быстрого доступа и предлагает множество вариантов настройки. Универсальный кабель 3 в 1 способствует удобному подключению интерактивного планшета-монитора.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Достоинства:
Комментарий:
отличный планшет с его помощью можно творить или играть в OSU
Достоинства:
Комментарий:
Это у меня не первый графический планшет, были другой фирмы. Этот удобнее, больше функций, вплоть до регулировки звука с планшета, удобный формат А4. Драйвера установились без проблем с сайта, указанного в инструкции. Инструкция есть на русском.
Достоинства:
Комментарий:
супер, пришел быстро, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличный планшет. Легко подключается и калибруется. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
дочке 12 лет, очень просила планшет. на пробу взяли недорогой. отличный планшет уже три дня пользуемся , нареканий нет. Ребёнок сам разобрался как включить и как работать
Достоинства:
Комментарий:
хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличный планшет для начала изучения, подключился без проблем, драйверы не понадобилось устанавливать\n\nкнопки слева повторяют кнопки мыши и часть клавиатуры.\n\nПоставили программу Realistic Paint - с ней планшет работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс. Пока недостатков не нашёл. Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая еще не открывала взяла его в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Планшет удобен в использовании, взял его как первый.
Достоинства:
Комментарий:
Подарила ребенку 11 лет.Рисует, создает анимацию — доволен. Осваивает планшет. Пока все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Планшет удобен в использовании, взял его как первый.
Отзывы о товаре Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный
Достоинства:
Комментарий:
отличный планшет с его помощью можно творить или играть в OSU
Достоинства:
Комментарий:
Это у меня не первый графический планшет, были другой фирмы. Этот удобнее, больше функций, вплоть до регулировки звука с планшета, удобный формат А4. Драйвера установились без проблем с сайта, указанного в инструкции. Инструкция есть на русском.
Достоинства:
Комментарий:
супер, пришел быстро, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличный планшет. Легко подключается и калибруется. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
дочке 12 лет, очень просила планшет. на пробу взяли недорогой. отличный планшет уже три дня пользуемся , нареканий нет. Ребёнок сам разобрался как включить и как работать
Достоинства:
Комментарий:
хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличный планшет для начала изучения, подключился без проблем, драйверы не понадобилось устанавливать\n\nкнопки слева повторяют кнопки мыши и часть клавиатуры.\n\nПоставили программу Realistic Paint - с ней планшет работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс. Пока недостатков не нашёл. Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая еще не открывала взяла его в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Планшет удобен в использовании, взял его как первый.
Достоинства:
Комментарий:
Подарила ребенку 11 лет.Рисует, создает анимацию — доволен. Осваивает планшет. Пока все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Планшет удобен в использовании, взял его как первый.