Автомагнитола ACV AVS-1719B (1din/голубая/USB/SD/FM/4*45)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 157579
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
710
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-1719B (1din/голубая/USB/SD/FM/4*45)
Автомагнитола с синей подсветкой и поддержкой проигрывания файлов с карты памяти SD и USB-накопителя. Устройство устанавливается в отсек приборной панели размерами 182 х 53 мм. На фронтальной панели, помимо основных элементов управления и разъемов находится вход AUX, при помощи которого к автомобильной аудиосистеме можно подключить внешний источник звука.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Автомагнитола с синей подсветкой и поддержкой проигрывания файлов с карты памяти SD и USB-накопителя. Устройство устанавливается в отсек приборной панели размерами 182 х 53 мм. На фронтальной панели, помимо основных элементов управления и разъемов находится вход AUX, при помощи которого к автомобильной аудиосистеме можно подключить внешний источник звука.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Автомагнитола ACV AVS-1719B (1din/голубая/USB/SD/FM/4*45) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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