Автомагнитола Prology CMX-440 USB
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Prology CMX-440 USB
PROLOGY CMX-440 — FM/USB-ресивер с Bluetooth, поддерживающий все популярные аудиоформаты, включая MP3, WAV и FLAC, оснащается 20-полосным эквалайзером, обеспечивающим более тонкую настройку звука. Цифровой PLL-тюнер FM-диапазона дает возможность сохранить в памяти до 18 станций. Шесть выходов RCA позволяют построить в автомобиле полноценную аудиосистему с внешними усилителями и сабвуфером. Автомагнитола имеет стандартный типоразмер 1DIN, минимальную установочную глубину 100 мм и оснащена разъемом ISO. CMX-440 поддерживает функцию многоцветной двухзонной подсветки (MULTICOLOR) для клавиш управления и индикаторного дисплея. Пользователь может выбрать один из девяти цветов для каждой зоны (дисплей / кнопки управления) или настроить собственный при помощи приложения на смартфоне. Ресивером можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на смартфон с операционной системой Android или iOS.
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Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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