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Автомагнитола Prology CMX-440 USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology CMX-440 USB

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Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 1
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 2
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 3
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 4
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 5
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 6
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 7
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 8
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 9
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 10
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 11
Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 1
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 2
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 3
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 4
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 5
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 6
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 7
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 8
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 9
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 10
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 11
  • Автомагнитола Prology CMX-440 USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомагнитола Prology CMX-440 USB
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х10
Вес, г.
500

Описание товара Автомагнитола Prology CMX-440 USB

PROLOGY CMX-440 — FM/USB-ресивер с Bluetooth, поддерживающий все популярные аудиоформаты, включая MP3, WAV и FLAC, оснащается 20-полосным эквалайзером, обеспечивающим более тонкую настройку звука. Цифровой PLL-тюнер FM-диапазона дает возможность сохранить в памяти до 18 станций. Шесть выходов RCA позволяют построить в автомобиле полноценную аудиосистему с внешними усилителями и сабвуфером. Автомагнитола имеет стандартный типоразмер 1DIN, минимальную установочную глубину 100 мм и оснащена разъемом ISO. CMX-440 поддерживает функцию многоцветной двухзонной подсветки (MULTICOLOR) для клавиш управления и индикаторного дисплея. Пользователь может выбрать один из девяти цветов для каждой зоны (дисплей / кнопки управления) или настроить собственный при помощи приложения на смартфоне. Ресивером можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на смартфон с операционной системой Android или iOS.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMX-440 USB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
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Страна производитель
Китай
Описание
PROLOGY CMX-440 — FM/USB-ресивер с Bluetooth, поддерживающий все популярные аудиоформаты, включая MP3, WAV и FLAC, оснащается 20-полосным эквалайзером, обеспечивающим более тонкую настройку звука. Цифровой PLL-тюнер FM-диапазона дает возможность сохранить в памяти до 18 станций. Шесть выходов RCA позволяют построить в автомобиле полноценную аудиосистему с внешними усилителями и сабвуфером. Автомагнитола имеет стандартный типоразмер 1DIN, минимальную установочную глубину 100 мм и оснащена разъемом ISO. CMX-440 поддерживает функцию многоцветной двухзонной подсветки (MULTICOLOR) для клавиш управления и индикаторного дисплея. Пользователь может выбрать один из девяти цветов для каждой зоны (дисплей / кнопки управления) или настроить собственный при помощи приложения на смартфоне. Ресивером можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на смартфон с операционной системой Android или iOS.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола Prology CMX-440 USB - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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