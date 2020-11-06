Виниловая пластинка Only Ones, The, Even Serpents Shine (8713748981839)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|8713748981839
|Исполнитель
|ONLY ONES, THE
|Альбом (сингл)
|EVEN SERPENTS SHINE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Music On Vinyl
|A1
|From Here To Eternity
|3:04
|A2
|Flaming Torch
|2:18
|A3
|You've Got To Pay
|2:44
|A4
|No Solution
|2:21
|A5
|Inbetween
|3:54
|A6
|Out There In The Night
|3:00
|B1
|Curtains For You
|4:17
|B2
|Programme
|2:08
|B3
|Someone Who Cares
|3:10
|B4
|Miles From Nowhere
|3:41
|B5
|Instrumental
|4:00
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