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Виниловая пластинка Only Ones, The, Even Serpents Shine (8713748981839)

Артикул: 103951
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Виниловая пластинка Only Ones, The, Even Serpents Shine
2 210 руб. 
3 160 руб. 
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Артикул: 103951
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8713748981839
ИсполнительONLY ONES, THE
Альбом (сингл)EVEN SERPENTS SHINE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблMusic On Vinyl

Track List

A1From Here To Eternity3:04
A2Flaming Torch2:18
A3You've Got To Pay2:44
A4No Solution2:21
A5Inbetween3:54
A6Out There In The Night3:00
B1Curtains For You4:17
B2Programme2:08
B3Someone Who Cares3:10
B4Miles From Nowhere3:41
B5Instrumental4:00


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Only Ones, The, Even Serpents Shine (8713748981839) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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