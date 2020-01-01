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Группа 1-2 (от 9 до 25 кг)

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    Группа 1-2 (от 9 до 25 кг)

    Группа 1-2 (от 9 до 25 кг)

    Автокресла 9-25 кг

    Детское автокресло – это устройство, отвечающее за безопасность ребенка при перевозке в автомобиле. Оно обеспечивает малышу комфорт на протяжении всей поездки, а также защищает ребенка в случае аварии.

    Особенности и преимущества автокресел 9-25 кг:

    Автомобильные кресла от 9 до 25 кг входят в группу 1-2. Она предназначена для детей от полугода до 6 лет. Высота подголовников, наклон спинки сидения и ремни безопасности регулируются таким образом, что в кресле будет удобно сидеть и годовалому малышу, и шестилетнему. Ремни безопасности дополнены специальными мягкими накладками, которые защищают кожу от натирания.

    Кресла, представленные в нашем интернет–магазине, прошли необходимые испытания и отвечают всем стандартам качества. Купить автокресло от 9 до 25 кг на сайте можно по приемлемым ценам. Выбор и покупку автокресла можно совершить в любое время суток – онлайн-магазин работает круглосуточно. Доставка товара производится в считанные дни. Потратившись один раз, можно совершенно спокойно перевозить любимое чадо в машине в течение нескольких лет – с момента покупки автокресла вашему малышу будет обеспечена безопасность.

    В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить детские автокресла 9-25 кг. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

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