Группа 1-2 (от 9 до 25 кг)

Автокресла 9-25 кг

Детское автокресло – это устройство, отвечающее за безопасность ребенка при перевозке в автомобиле. Оно обеспечивает малышу комфорт на протяжении всей поездки, а также защищает ребенка в случае аварии.

Особенности и преимущества автокресел 9-25 кг:

Автомобильные кресла от 9 до 25 кг входят в группу 1-2. Она предназначена для детей от полугода до 6 лет. Высота подголовников, наклон спинки сидения и ремни безопасности регулируются таким образом, что в кресле будет удобно сидеть и годовалому малышу, и шестилетнему. Ремни безопасности дополнены специальными мягкими накладками, которые защищают кожу от натирания.

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