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Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан

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Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 1
Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 2
Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 3
Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 4
Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 5
Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ледянка
  • Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 1
  • Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 2
  • Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 3
  • Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 4
  • Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 5
  • Санки-Ледянка &quot;Мини-Боб&quot; Радиан - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
930 руб.  1 250 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан
930 руб. -26%
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Радиан
Тип товара
Ледянка
Количество ручек
2
Максимальная нагрузка
80
Материал корпуса
пластик
Цвет
разноцветный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
94х46х27
Вес, кг.
1.5

Описание товара Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан

Санки-ледянка Радиан Мини-боб 4607168311403с предназначены для катания со снежных горок и склонов. Имеют удобную спинку и специальные ручки, которые являются одновременно и тормозами. Выполнены из морозостойкого полипропилена, прослужат долгое время.

Отзывы о товаре Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Радиан
Тип товара
Ледянка
Количество ручек
2
Максимальная нагрузка
80
Материал корпуса
пластик
Цвет
разноцветный
Страна производитель
Россия
Описание
Санки-ледянка Радиан Мини-боб 4607168311403с предназначены для катания со снежных горок и склонов. Имеют удобную спинку и специальные ручки, которые являются одновременно и тормозами. Выполнены из морозостойкого полипропилена, прослужат долгое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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