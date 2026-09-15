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Уцененный товар Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 651364
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Уцененный товар Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние, 651364

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Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние - фото 1
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Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние - фото 2
Уценка
Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Самокат
Причина уценки
витринный образец;
  • Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние - фото 1
  • Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние - фото 2
  • Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 690 руб.  2 790 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние
1 690 руб. -39%
2 790 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
21st Scooter
Тип товара
Самокат
Причина уценки
витринный образец;
Высота рулевой стойки
56-76 см
Класс подшипника
ABEC 7
Количество колес
3
Максимальная нагрузка
60
Материал
пластик/металл
Материал колес
полиуретан
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Рулевое направление
наклонное
Светящиеся элементы
да
Сиденье
нет
Складной
да
Страна производства
Китай
Тип тормоза
ножной
Цвет
розовый
Диаметр колес
125 мм (заднее - 80 мм)
Целевая аудитория
детская
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х28х15
Вес, кг.
2

Описание товара Уцененный товар Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние

Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Складной:нет 
  • Рекомендуемый возраст:от 3 лет 
  • Максимальная нагрузка:60 кг 
  • Переднее колесо:120 мм 
  • Заднее колесо:80 мм 
Комплектность: коробка, самокат
Причина уценки: витринный образец;



Смотрите также: Самокаты детские

Отзывы о товаре Уцененный товар Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
21st Scooter
Тип товара
Самокат
Причина уценки
витринный образец;
Высота рулевой стойки
56-76 см
Класс подшипника
ABEC 7
Количество колес
3
Максимальная нагрузка
60
Материал
пластик/металл
Материал колес
полиуретан
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Рулевое направление
наклонное
Светящиеся элементы
да
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Сиденье
нет
Складной
да
Страна производства
Китай
Тип тормоза
ножной
Цвет
розовый
Диаметр колес
125 мм (заднее - 80 мм)
Целевая аудитория
детская
Страна производитель
Китай
Описание
Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Складной:нет 
  • Рекомендуемый возраст:от 3 лет 
  • Максимальная нагрузка:60 кг 
  • Переднее колесо:120 мм 
  • Заднее колесо:80 мм 
Комплектность: коробка, самокат
Причина уценки: витринный образец;


Смотрите также: Самокаты детские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние - по цене 1690 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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