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Санки-Ледянка "Карета" Радиан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Санки-Ледянка "Карета" Радиан

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Санки-Ледянка &quot;Карета&quot; Радиан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ледянки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
870 руб.  1 180 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Санки-Ледянка "Карета" Радиан
870 руб. -26%
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Радиан
Тип товара
Ледянки
Максимальная нагрузка
50
Материал корпуса
пластик
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х60х30
Вес, кг.
1.5

Описание товара Санки-Ледянка "Карета" Радиан

Санки-ледянки пластиковые КАРЕТА. В комплекте есть текстильный ремешок с застежкой для фиксации ребенка на сиденье. Удобное сидение с высокой спинкой, широкое устойчивое основание, опора для ног. Подойдут для перевозки и катания детей от 2 до 4 лет. Максимально допустимая нагрузка не более 50 кг. Пластиковые санки изготовлены из морозостойкого полипропилена и соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к детским товарам для зимнего активного отдыха.

Отзывы о товаре Санки-Ледянка "Карета" Радиан




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Характеристики
Бренд
Радиан
Тип товара
Ледянки
Максимальная нагрузка
50
Материал корпуса
пластик
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Описание
Санки-ледянки пластиковые КАРЕТА. В комплекте есть текстильный ремешок с застежкой для фиксации ребенка на сиденье. Удобное сидение с высокой спинкой, широкое устойчивое основание, опора для ног. Подойдут для перевозки и катания детей от 2 до 4 лет. Максимально допустимая нагрузка не более 50 кг. Пластиковые санки изготовлены из морозостойкого полипропилена и соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к детским товарам для зимнего активного отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Санки-Ледянка "Карета" Радиан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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