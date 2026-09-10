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Характеристики
Тип товара
Игрушка
Материал
пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
800 руб.
960
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399168
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Описание товара Автомобиль инерционный "Полиция" (свет,звук) в коробке 79664
Машинка и автотрек Полесье — это увлекательная игрушка, которая подарит вашему ребенку множество часов радости и захватывающих гонок. Предназначенная для детей от 3 лет, эта игра привлекает внимание своим ярким дизайном и реалистичными звуковыми и световыми эффектами, которые делают каждую гонку еще более захватывающей.
Отличающаяся высоким качеством и безопасностью, игрушка разработана с учетом всех стандартов, чтобы обеспечить максимальную безопасность и удобство при использовании. Бренд Полесье, известный своим безупречным подходом к созданию детских товаров, снова радует своими высокотехнологичными и развивающими продуктами.
Автотрек легко собирается и разбирается, что позволяет детям самостоятельно сооружать новые трассы и экспериментировать с их формой и длиной. Световые эффекты добавляют элемент волшебства, создавая динамичное освещение во время гонок, а звуковые эффекты реалистично передают рев мотора и визг тормозов.
Эта игрушка не только развивает моторику и координацию движений, но и способствует развитию воображения и творческого мышления. Пусть ваш ребенок погрузится в мир скорости и приключений с Машинкой и автотреком Полесье!
Машинка и автотрек Полесье — это увлекательная игрушка, которая подарит вашему ребенку множество часов радости и захватывающих гонок. Предназначенная для детей от 3 лет, эта игра привлекает внимание своим ярким дизайном и реалистичными звуковыми и световыми эффектами, которые делают каждую гонку еще более захватывающей.
Отличающаяся высоким качеством и безопасностью, игрушка разработана с учетом всех стандартов, чтобы обеспечить максимальную безопасность и удобство при использовании. Бренд Полесье, известный своим безупречным подходом к созданию детских товаров, снова радует своими высокотехнологичными и развивающими продуктами.
Автотрек легко собирается и разбирается, что позволяет детям самостоятельно сооружать новые трассы и экспериментировать с их формой и длиной. Световые эффекты добавляют элемент волшебства, создавая динамичное освещение во время гонок, а звуковые эффекты реалистично передают рев мотора и визг тормозов.
Эта игрушка не только развивает моторику и координацию движений, но и способствует развитию воображения и творческого мышления. Пусть ваш ребенок погрузится в мир скорости и приключений с Машинкой и автотреком Полесье!
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