Top.Mail.Ru
Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 1
Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 2
Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 3
Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 4
Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 5
Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 6
Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ледянка
  • Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 1
  • Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 2
  • Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 3
  • Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 4
  • Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 5
  • Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 6
  • Санки-Ледянка &quot;SNOW-Боб&quot; Радиан - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
870 руб.  1 150 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан
870 руб. -24%
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Радиан
Тип товара
Ледянка
Количество ручек
2
Максимальная нагрузка
50
Материал корпуса
пластик
Особенности конструкции
с тормозом
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х46х21
Вес, кг.
1.4

Описание товара Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан

Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан Ледянки Радиан SNOW-Боб используются для катания и перевозки детей. Максимально допустимая нагрузка не более 50 кг. Предназначены для катания и перевозки детей дошкольного и школьного возраста в зимних условиях при температуре до -20 градусов. Эргономичная форма - сиденье со спинкой и рифленая опора для ног, подвижные ручки, которые одновременно являются и тормозами. При катании с горок ребенок сможет регулировать скорость спуска. Пластиковые санки изготовлены из морозостойкого полипропилена и соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к детским товарам для зимнего активного отдыха.

Отзывы о товаре Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Радиан
Тип товара
Ледянка
Количество ручек
2
Максимальная нагрузка
50
Материал корпуса
пластик
Особенности конструкции
с тормозом
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан Ледянки Радиан SNOW-Боб используются для катания и перевозки детей. Максимально допустимая нагрузка не более 50 кг. Предназначены для катания и перевозки детей дошкольного и школьного возраста в зимних условиях при температуре до -20 градусов. Эргономичная форма - сиденье со спинкой и рифленая опора для ног, подвижные ручки, которые одновременно являются и тормозами. При катании с горок ребенок сможет регулировать скорость спуска. Пластиковые санки изготовлены из морозостойкого полипропилена и соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к детским товарам для зимнего активного отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...