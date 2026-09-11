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Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией

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Санки надувные &quot;Ватрушка&quot; D-1,1 м (с рисунком) с молнией
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 970 руб.  3 723 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 580007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией
1 970 руб. -47%
3 723 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
110
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
съемный чехол
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией

Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.

Отзывы о товаре Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
110
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
съемный чехол
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Описание
Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией - купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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