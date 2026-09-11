Самолет "Омега" (в сеточке) 72306
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605290
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х12
Вес, г.
178
Описание товара Самолет "Омега" (в сеточке) 72306
Игрушка от бренда Полесье Самолет Омега 72306 несомненно понравится вашему ребенку. Самолёт Омега от фабрики «Полесье» - это игрушка, которая имеет округлую форму и стильный дизайн. Пропеллер самолёта подвижный, что делает игру более реалистичной и захватывающей. Кабина самолёта имеет одно сидение и приборную панель. Также конструкция самолёта предполагает наличие шасси с колёсиками. Это позволяет передвигать игрушку по плоской поверхности и способствуют созданию различных игровых сценариев. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Полесье Самолет Омега 72306 несомненно понравится вашему ребенку. Самолёт Омега от фабрики «Полесье» - это игрушка, которая имеет округлую форму и стильный дизайн. Пропеллер самолёта подвижный, что делает игру более реалистичной и захватывающей. Кабина самолёта имеет одно сидение и приборную панель. Также конструкция самолёта предполагает наличие шасси с колёсиками. Это позволяет передвигать игрушку по плоской поверхности и способствуют созданию различных игровых сценариев. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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