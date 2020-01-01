Ящики для рыбалки
Рыболовный ящик – необходимый атрибут любой рыбалки, особенно если речь идет о поплавочных способах рыбной ловли, таких как донная, болонская, маховая, штекерная и ряд других. Использование ящиков, сумок, коробок для приманки позволяет удобно хранить, переносить и употреблять все требуемые рыболовные принадлежности, включая инструменты, снасти, подкормку, а также сухпаек, бутерброды с термосом кофе или чая.
Критерии выбора
Правильно выбранная сумка или рыболовный ящик — важное условие комфортной и во многом удачной рыбалки.
Основными моментами выбора являются:
- количество и общий объем снастей;
- расстояние непосредственно от дома до выбранного водоема и способ передвижения;
- тип рыбной ловли;
- климатические условия и технические параметры лова.
Определенное значение имеет и стоимость. Недорогой ящик для рыбалки можно легко купить в нашем интернет-магазине.
Определяемся с расстоянием
Если планируется добираться до места рыбалки на автомобиле, то важно выбрать такой ящик или сумку, в который легко поместится все, что понадобится на рыбалке. То есть вполне допустимо использование больших по объему сумок, таких как Rapala Limited Magnum Tackle Bag с ремнем через плечо и ручками или Rapala Limited Roller Duffel Bag дополнительно с колесиками и выдвижной ручкой.
А вот если приходится ходить пешком на небольшие расстояния, то рыболовный ящик должен быть легким и компактным, желательно из пластика и с удобным сидением, например, таким как Рыболов А-Спорт компании A-Elita.
В том случае, когда водоем находится на значительном удалении, долго приходится идти пешком, особенно зимой, следует отказаться от лишнего веса. Поэтому лучший выбор – коробка для приманок Plano, пояса, такие как Rapala Sportsmans Tackle Bag и компактные сумки, например, Rapala Limited Sling Bag, в которые легко помещаются самые нужные рыболовные принадлежности.
Климатические условия
Ящик для рыболовных снастей может иметь конструкционные особенности, связанные со спецификой сезонного использования. Условно выделим три группы:
- для зимней рыбалки;
- для летней рыбной ловли;
- универсальные, всесезонные, которые могут использоваться и при подледной ловле карасиков в январе, и спиннинговой ловле судака осенью.
Конструктивные особенности ящиков для рыбалки
Выбирая сумку или ящик для рыболовных снастей необходимо обращать внимание на:
- материал, должны использоваться водоотталкивающие материалы, если это ткани, то швы, замки и застежки лучше выбирать прорезиненные, если это пластик или другой материал, то он должен быть устойчив к термическому, химическому и механическому воздействию;
- количество внутренних отделений, разделителей и секций, их расположение, чтобы всё необходимое можно было выбрать легко, быстро и удобно;
- устойчивость, что особенно важно для зимних моделей;
- наличие или отсутствие сиденья, его конструкцию и параметры.
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