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Ящики для рыбалки

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Ящики для рыбалки

Ящики для рыбалки

Ящики для рыбалки

Рыболовный ящик – необходимый атрибут любой рыбалки, особенно если речь идет о поплавочных способах рыбной ловли, таких как донная, болонская, маховая, штекерная и ряд других. Использование ящиков, сумок, коробок для приманки позволяет удобно хранить, переносить и употреблять все требуемые рыболовные принадлежности, включая инструменты, снасти, подкормку, а также сухпаек, бутерброды с термосом кофе или чая.

Критерии выбора

Правильно выбранная сумка или рыболовный ящик — важное условие комфортной и во многом удачной рыбалки.

Основными моментами выбора являются:

  • количество и общий объем снастей;
  • расстояние непосредственно от дома до выбранного водоема и способ передвижения;
  • тип рыбной ловли;
  • климатические условия и технические параметры лова.

Определенное значение имеет и стоимость. Недорогой ящик для рыбалки можно легко купить в нашем интернет-магазине.

Определяемся с расстоянием

Сумка для рыбловных принадлежностейЕсли планируется добираться до места рыбалки на автомобиле, то важно выбрать такой ящик или сумку, в который легко поместится все, что понадобится на рыбалке. То есть вполне допустимо использование больших по объему сумок, таких как Rapala Limited Magnum Tackle Bag с ремнем через плечо и ручками или Rapala Limited Roller Duffel Bag дополнительно с колесиками и выдвижной ручкой.

А вот если приходится ходить пешком на небольшие расстояния, то рыболовный ящик должен быть легким и компактным, желательно из пластика и с удобным сидением, например, таким как Рыболов А-Спорт компании A-Elita.

В том случае, когда водоем находится на значительном удалении, долго приходится идти пешком, особенно зимой, следует отказаться от лишнего веса. Поэтому лучший выбор – коробка для приманок Plano, пояса, такие как Rapala Sportsmans Tackle Bag и компактные сумки, например, Rapala Limited Sling Bag, в которые легко помещаются самые нужные рыболовные принадлежности.

Климатические условия

Ящик для рыболовных снастей может иметь конструкционные особенности, связанные со спецификой сезонного использования. Условно выделим три группы:

  • для зимней рыбалки;
  • для летней рыбной ловли;
  • универсальные, всесезонные, которые могут использоваться и при подледной ловле карасиков в январе, и спиннинговой ловле судака осенью.

Конструктивные особенности ящиков для рыбалки

Выбирая сумку или ящик для рыболовных снастей необходимо обращать внимание на:

  • материал, должны использоваться водоотталкивающие материалы, если это ткани, то швы, замки и застежки лучше выбирать прорезиненные, если это пластик или другой материал, то он должен быть устойчив к термическому, химическому и механическому воздействию;
  • количество внутренних отделений, разделителей и секций, их расположение, чтобы всё необходимое можно было выбрать легко, быстро и удобно;
  • устойчивость, что особенно важно для зимних моделей;
  • наличие или отсутствие сиденья, его конструкцию и параметры.
Например, при летней ловле сиденье не нужно, а при зимней необходимо.

В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить ящики для рыбалки. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

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