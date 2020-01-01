Детские универсальные коляски (3 в 1)

Универсальные коляски 3 в 1 – отличное решение для тех мам и пап, кто хочет приобрести для своего ребенка «все и сразу». Одна покупка включает в себя:

люльку для новорожденного,

прогулочный блок,

автомобильное кресло, которое также можно ставить на шасси.

Большой выбор моделей в нашем интернет-магазине позволит вам легко сделать верный выбор.

Преимущества колясок 3 в 1

В отличие от колясок трансформеров, 3 в 1 имеют значительно меньший вес, с ее транспортировкой по лестнице мама сможет справиться в одиночку, в крайнем случае, можно легко ее разобрать и переносить по частям. К тому же люлька и прогулочный блок в таких моделях значительно просторнее: в них легко поместится ребенок в теплой зимней одежде или крупный малыш.

Автолюлька, которую можно поставить на шасси – поистине гениальное изобретение. Можно положить малыша в неё еще дома, за ручку вынести во двор, поставить в машину, доехать до нужного места, там поставить на шасси, которое вы заранее положили в багажник, и гулять. А затем приехать обратно и принести ребенка в дом. Все это время кроха может спокойно спать или играть, не придется его тревожить.

Еще одно немаловажное достоинство – экономичность. Детская коляска 3 в 1 обойдется вам дешевле, чем покупать отдельно люльку, коляску-прогулку и автокресло. Сэкономите вы не только деньги, но и время. Нужно один раз подобрать отвечающую всем требованиям модель и больше не думать о приобретении коляски. Однако автолюлька рассчитана исключительно на малышей до 6-9 месяцев, потом придется купить новое автомобильное кресло.

Как выбрать детскую коляску 3 в 1?

Самое главное отличие этого типа колясок – в наличии автолюльки, поэтому именно с нее мы и рекомендуем начать свой выбор. Перед покупкой обязательно обратите внимание на её характеристики. Не стоит экономить на этом элементе, ведь от него может зависеть жизнь вашего ребенка! Следующий элемент универсальной коляски 3 в 1 – люлька для новорожденного. Её дно должно быть жестким, а бортики – высокими для безопасности и комфорта малыша. Убедитесь, что материал внутренней отделки дышащий и гипоаллергенный. Прогулочный блок должен иметь жесткую спинку, способную раскладываться до лежачего положения, обязательно наличие пятиточечных ремней безопасности, бампера и удобной подножки. Далее внимание следует уделить шасси. Этот элемент, в отличие от сменных блоков, призван служить непрерывно в течение 2-3 лет, пока малыш не вырастет. Многие дети до года много времени проводят в коляске, в том числе и спят в ней, поэтому очень важно, чтобы ход коляски был плавным, а управлять ею – легким. Лучшим вариантов будут модели с пневматическими (надувными) колесами, оборудованные хорошей системой амортизации. В коляске с мягкой подвеской малыш сможет спать даже при прогулке по кочкам и ухабам. Также амортизация дает возможность укачивать малыша одной рукой, не двигая коляску. Не менее важно, чтобы тормоз был надежным и легким в управлении. Рассмотрите ручку коляски. Важно, чтобы она регулировалась по высоте и по углу наклона, чтобы каждый член семьи смог выставить ее под свой рост.

Удобны модели с перекидной ручкой, позволяющие менять положение ребенка лицом или спиной к себе.

В интернет-магазине «КотоФото» в большом ассортименте представлены универсальные коляски 3 в 1 с ценой и фото. Купить самую оптимальную модель, отвечающую вашим требованиям, не составит труда: на сайте вы найдете удобный фильтр поиска, где можно заранее задать нужные вам параметры, и сразу увидеть коляски, подходящие именно под ваши требования.