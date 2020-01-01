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Коляски 3 в 1

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    Коляски 3 в 1

    Коляски 3 в 1

    Детские универсальные коляски (3 в 1)

    Универсальные коляски 3 в 1 – отличное решение для тех мам и пап, кто хочет приобрести для своего ребенка «все и сразу». Одна покупка включает в себя:

    • люльку для новорожденного,
    • прогулочный блок,
    • автомобильное кресло, которое также можно ставить на шасси.

    Большой выбор моделей в нашем интернет-магазине позволит вам легко сделать верный выбор.

    Преимущества колясок 3 в 1

    Детская универсальная коляска (3 в 1)В отличие от колясок трансформеров, 3 в 1 имеют значительно меньший вес, с ее транспортировкой по лестнице мама сможет справиться в одиночку, в крайнем случае, можно легко ее разобрать и переносить по частям. К тому же люлька и прогулочный блок в таких моделях значительно просторнее: в них легко поместится ребенок в теплой зимней одежде или крупный малыш.

    Автолюлька, которую можно поставить на шасси – поистине гениальное изобретение. Можно положить малыша в неё еще дома, за ручку вынести во двор, поставить в машину, доехать до нужного места, там поставить на шасси, которое вы заранее положили в багажник, и гулять. А затем приехать обратно и принести ребенка в дом. Все это время кроха может спокойно спать или играть, не придется его тревожить.

    Еще одно немаловажное достоинство – экономичность. Детская коляска 3 в 1 обойдется вам дешевле, чем покупать отдельно люльку, коляску-прогулку и автокресло. Сэкономите вы не только деньги, но и время. Нужно один раз подобрать отвечающую всем требованиям модель и больше не думать о приобретении коляски. Однако автолюлька рассчитана исключительно на малышей до 6-9 месяцев, потом придется купить новое автомобильное кресло.

    Как выбрать детскую коляску 3 в 1?

    1. Самое главное отличие этого типа колясок – в наличии автолюльки, поэтому именно с нее мы и рекомендуем начать свой выбор. Перед покупкой обязательно обратите внимание на её характеристики. Не стоит экономить на этом элементе, ведь от него может зависеть жизнь вашего ребенка!
    2. Следующий элемент универсальной коляски 3 в 1 – люлька для новорожденного. Её дно должно быть жестким, а бортики – высокими для безопасности и комфорта малыша. Убедитесь, что материал внутренней отделки дышащий и гипоаллергенный.
    3. Прогулочный блок должен иметь жесткую спинку, способную раскладываться до лежачего положения, обязательно наличие пятиточечных ремней безопасности, бампера и удобной подножки.
    4. Далее внимание следует уделить шасси. Этот элемент, в отличие от сменных блоков, призван служить непрерывно в течение 2-3 лет, пока малыш не вырастет. Многие дети до года много времени проводят в коляске, в том числе и спят в ней, поэтому очень важно, чтобы ход коляски был плавным, а управлять ею – легким. Лучшим вариантов будут модели с пневматическими (надувными) колесами, оборудованные хорошей системой амортизации. В коляске с мягкой подвеской малыш сможет спать даже при прогулке по кочкам и ухабам. Также амортизация дает возможность укачивать малыша одной рукой, не двигая коляску. Не менее важно, чтобы тормоз был надежным и легким в управлении.
    5. Рассмотрите ручку коляски. Важно, чтобы она регулировалась по высоте и по углу наклона, чтобы каждый член семьи смог выставить ее под свой рост.

    Универсальная коляска для ребенка (3 в 1)Удобны модели с перекидной ручкой, позволяющие менять положение ребенка лицом или спиной к себе.

     

    В интернет-магазине «КотоФото» в большом ассортименте представлены универсальные коляски 3 в 1 с ценой и фото. Купить самую оптимальную модель, отвечающую вашим требованиям, не составит труда: на сайте вы найдете удобный фильтр поиска, где можно заранее задать нужные вам параметры, и сразу увидеть коляски, подходящие именно под ваши требования.

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