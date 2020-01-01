Аксессуары для автокресел: создайте максимальный комфорт
Автомобильное кресло – необходимая покупка для безопасных путешествий с детьми. А сделать поездки комфортнее и приятнее как себе, так и ребенку, помогут различные аксессуары, которые в широком ассортименте представлены в нашем интернет-магазине.
Какие бывают виды аксессуаров для автокресел?
- Шторки на окна призваны оградить малыша от прямых солнечных лучей, бьющих в окно во время поездки;
- Мягкая накладка на ремень безопасности защитит ребенка от натирания;
- Вкладыш-подушка для новорожденных мягко зафиксирует головку малыша в автолюльке;
- В кармашках-органайзерах можно хранить игрушки ребенка, вкусняшки или поильник;
- Чехол на спинку переднего кресла защитит сиденье от грязной обуви, также может служить и органайзером для детских вещей;
- Полезный аксессуар для мам-водителей – зеркало для наблюдения за крохой в автолюльке;
- Водонепроницаемая накладка убережет автокресло от неприятных казусов малыша, который только приучается к горшку;
- Адаптеры для установки автолюльки на шасси облегчат путешествия даже с самыми маленькими пассажирами;
- Удобная подушка на шею поможет ребенку с комфортом перенести длительные переезды на автомобиле;
- Чтобы малыш не потел в жаркую погоду, существуют специальные летние чехлы из легких дышащих материалов.
Какие аксессуары для детских кресел купить, а без каких можно обойтись – решать только вам. Но если можно сделать путешествия комфортнее, почему бы этим не воспользоваться?
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