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Аксессуары для автокресел

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Аксессуары для автокресел

Аксессуары для автокресел

Аксессуары для автокресел: создайте максимальный комфорт

Автомобильное кресло – необходимая покупка для безопасных путешествий с детьми. А сделать поездки комфортнее и приятнее как себе, так и ребенку, помогут различные аксессуары, которые в широком ассортименте представлены в нашем интернет-магазине.

Какие бывают виды аксессуаров для автокресел?

Аксессуары для автокресел
  • Шторки на окна призваны оградить малыша от прямых солнечных лучей, бьющих в окно во время поездки;
  • Мягкая накладка на ремень безопасности защитит ребенка от натирания;
  • Вкладыш-подушка для новорожденных мягко зафиксирует головку малыша в автолюльке;
  • В кармашках-органайзерах можно хранить игрушки ребенка, вкусняшки или поильник;
  • Чехол на спинку переднего кресла защитит сиденье от грязной обуви, также может служить и органайзером для детских вещей;
  • Полезный аксессуар для мам-водителей – зеркало для наблюдения за крохой в автолюльке;
  • Водонепроницаемая накладка убережет автокресло от неприятных казусов малыша, который только приучается к горшку;
  • Адаптеры для установки автолюльки на шасси облегчат путешествия даже с самыми маленькими пассажирами;
  • Удобная подушка на шею поможет ребенку с комфортом перенести длительные переезды на автомобиле;
  • Чтобы малыш не потел в жаркую погоду, существуют специальные летние чехлы из легких дышащих материалов.

Какие аксессуары для детских кресел купить, а без каких можно обойтись – решать только вам. Но если можно сделать путешествия комфортнее, почему бы этим не воспользоваться?

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить детские аксессуары для детских автокресел. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

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