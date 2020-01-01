Аксессуары для автокресел: создайте максимальный комфорт

Автомобильное кресло – необходимая покупка для безопасных путешествий с детьми. А сделать поездки комфортнее и приятнее как себе, так и ребенку, помогут различные аксессуары, которые в широком ассортименте представлены в нашем интернет-магазине.

Какие бывают виды аксессуаров для автокресел?

Шторки на окна призваны оградить малыша от прямых солнечных лучей, бьющих в окно во время поездки;

Мягкая накладка на ремень безопасности защитит ребенка от натирания;

Вкладыш-подушка для новорожденных мягко зафиксирует головку малыша в автолюльке;

В кармашках-органайзерах можно хранить игрушки ребенка, вкусняшки или поильник;

Чехол на спинку переднего кресла защитит сиденье от грязной обуви, также может служить и органайзером для детских вещей;

Полезный аксессуар для мам-водителей – зеркало для наблюдения за крохой в автолюльке;

Водонепроницаемая накладка убережет автокресло от неприятных казусов малыша, который только приучается к горшку;

Адаптеры для установки автолюльки на шасси облегчат путешествия даже с самыми маленькими пассажирами;

Удобная подушка на шею поможет ребенку с комфортом перенести длительные переезды на автомобиле;

Чтобы малыш не потел в жаркую погоду, существуют специальные летние чехлы из легких дышащих материалов.

Какие аксессуары для детских кресел купить, а без каких можно обойтись – решать только вам. Но если можно сделать путешествия комфортнее, почему бы этим не воспользоваться?

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