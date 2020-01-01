Группа 1-2-3 (от 9 до 36 кг)

Автокресло 9-36 кг – универсальное сиденье для детей разных возрастов

Родителям, которые предпочитают универсальные и многофункциональные вещи, достаточно купить автокресло для ребенка от 9 до 36 кг, и ребенок от 9 месяцев до 12 лет будет обеспечен комфортным и безопасным сиденьем. Такое кресло соответствует категориям 1-2-3 и заменит собой все модели, кроме автолюльки для новорожденных.

Особенности универсальных автокресел

Вот какие трансформации происходят с автокреслом по мере взросления своего хозяина:

Категория 1 (9-18 кг). Для совсем маленьких детей используется вкладыш и внутренние пятиточечные ремни безопасности (в некоторых моделях вместо них используется специальный защитный столик);

Категория 2 (15-25 кг). Когда малыш подрастает, вкладыш снимают, ремни демонтируют, а кресло вместе с ребенком пристегивается штатным ремнем безопасности. Боковые элементы раздвигаются, расширяя спинку, подголовник поднимается до нужной высоты;

Категория 3 (22-36 кг). А для совсем больших ребят, которые достигли веса 22-36 кг и голова которых уже возвышается над подголовником, спинка снимается и автокресло трансформируется в бустер.

Устанавливаются такие кресла по ходу движения автомобиля и фиксируются системой Isofix или штатным ремнем безопасности. Все модели этой категории оснащены надежной боковой поддержкой. Удобная функция – регулировка спинки в нескольких положениях: если ребенок заснул, одним нажатием рычага можно окинуть сиденье в горизонтальное положение.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить детские автокресла 9-36 кг. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.