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Автомобильная акустика ACV PB-522

Артикул: 75435
  • Автомобильная акустика ACV PB-522 - фото 1
  • Автомобильная акустика ACV PB-522 - фото 2
Автомобильная акустика ACV PB-522 - фото 1
Автомобильная акустика ACV PB-522 - фото 2
1 580 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 75435
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпусесть
Материал дифузораБумага
Материал подвесавспененная резина
Номинальная мощность50 Вт
Пиковая мощность120 Вт
Чувствительность88 дБ
Длина, см13.3
Ширина, см13.3
2-х полосная коаксиальная АС, типоразмер 5,25 дюймов, круглый, номинальная мощность 50 вт, максимальная мощность 120 Вт, импеданс 4 Ом, диапазон частот 75 - 20000 Гц, чувствительность 88дБ, сопротивление 4 Ом.


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Автомобильная акустика ACV PB-522 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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