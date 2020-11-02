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Шуруповерт Диолд ЭШ-0,56-2

Артикул: 93388
Шуруповерт Диолд ЭШ-0,56-2
2 730 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 93388
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендДиолд
Тип товараШуруповерт
Вес, кг1.3
Высота, см19.5
Длина, см24
Импульсный режимнет
Кейс в комплектенет
Количество скоростей работы2
Макс. число оборотов холостого хода1500 об./мин.
Максимальный крутящий момент24 Н/м
Тип патронабыстрозажимной
Тормоз двигателянет
Ширина, см9
Мощность - 560 Вт, максимальное количество оборотов - 1500 об./мин., максимальный крутящий момент - 24 Н/м


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Самовывоз невозможен
Шуруповерт Диолд ЭШ-0,56-2 - купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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