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Шуруповерт ударный Makita TD0100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт ударный Makita TD0100

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Шуруповерт ударный Makita TD0100 - фото 1
Шуруповерт ударный Makita TD0100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шуруповерт ударный
  • Шуруповерт ударный Makita TD0100 - фото 1
  • Шуруповерт ударный Makita TD0100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
5 470 руб.  8 926 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265226
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шуруповерт ударный
Высота, см
18
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Комплектация
шуруповерт, бита, документация
Лампа точечной подсветки
нет
Макс. количество ударов в минуту
3600
Макс. число оборотов холостого хода
3200
Максимальный крутящий момент
100
Реверс
да
Тип патрона
под биты
Ударный механизм
да
Фиксация шпинделя
нет
Ширина, см
8
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Шуруповерт ударный Makita TD0100

Шуруповерт ударный Makita TD0100 – инструмент профессионального класса, который будет полезен при сборке мебели, строительных конструкций и элементов интерьера. Преимуществом модели является наличие ударного механизма. Шуруповерт получает питание от сети. Длина сетевого шнура – 2.5 м. Важной особенностью шуруповерта является незначительная (960 г) масса.



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Отзывы о товаре Шуруповерт ударный Makita TD0100




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шуруповерт ударный
Высота, см
18
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Комплектация
шуруповерт, бита, документация
Лампа точечной подсветки
нет
Макс. количество ударов в минуту
3600
Макс. число оборотов холостого хода
3200
Максимальный крутящий момент
100
Реверс
да
Тип патрона
под биты
Развернуть
Ударный механизм
да
Фиксация шпинделя
нет
Ширина, см
8
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт ударный Makita TD0100 – инструмент профессионального класса, который будет полезен при сборке мебели, строительных конструкций и элементов интерьера. Преимуществом модели является наличие ударного механизма. Шуруповерт получает питание от сети. Длина сетевого шнура – 2.5 м. Важной особенностью шуруповерта является незначительная (960 г) масса.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Самовывоз
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Отзывы


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