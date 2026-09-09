Шуруповерт ударный Makita TD0100
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Характеристики
Тип товара
Шуруповерт ударный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%5 470 руб. 8 926 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шуруповерт ударный
Высота, см
18
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Комплектация
шуруповерт, бита, документация
Лампа точечной подсветки
нет
Макс. количество ударов в минуту
3600
Макс. число оборотов холостого хода
3200
Максимальный крутящий момент
100
Реверс
да
Тип патрона
под биты
Ударный механизм
да
Фиксация шпинделя
нет
Ширина, см
8
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х11
Вес, кг.
1.4
Описание товара Шуруповерт ударный Makita TD0100
Шуруповерт ударный Makita TD0100 – инструмент профессионального класса, который будет полезен при сборке мебели, строительных конструкций и элементов интерьера. Преимуществом модели является наличие ударного механизма. Шуруповерт получает питание от сети. Длина сетевого шнура – 2.5 м. Важной особенностью шуруповерта является незначительная (960 г) масса.
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Бренд
Тип товара
Шуруповерт ударный
Высота, см
18
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Комплектация
шуруповерт, бита, документация
Лампа точечной подсветки
нет
Макс. количество ударов в минуту
3600
Макс. число оборотов холостого хода
3200
Максимальный крутящий момент
100
Реверс
да
Тип патрона
под биты
Развернуть
Ударный механизм
да
Фиксация шпинделя
нет
Ширина, см
8
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Шуруповерт ударный Makita TD0100 – инструмент профессионального класса, который будет полезен при сборке мебели, строительных конструкций и элементов интерьера. Преимуществом модели является наличие ударного механизма. Шуруповерт получает питание от сети. Длина сетевого шнура – 2.5 м. Важной особенностью шуруповерта является незначительная (960 г) масса.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
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