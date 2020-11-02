Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C

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|Бренд
|Little Doctor
|Тип товара
|Ингалятор (небулайзер)
|Адаптер питания
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Тип ингалятора
|компрессорный
|Тип маски
|взрослая, детская
|Вес, кг
|2.6
|Высота, см
|17.8
|Длина, см
|34
|Емкость резервуара для лекарства, мл
|10
|Производство
|Китай
|Сумка в комплекте
|нет
|Ширина, см
|13
Ингалятор Little Doctor LD-210C предназначен для профилактического и лечебного воздействия на дыхательные пути. Эффективен как для верхних, так и для средних и нижних дыхательных путей. Универсален в применении лекарственных средств - для него подходят различные препараты как на водной, так и на масляной основе. В комплекте имеется маска для детей и младенцев, позволяющая использовать препарат для малышей. Благодаря специальным образом соединенных камер, пути воздушных потоков при вдохе и выдохе различны, что позволяет сократить потерю лекарственного средства и увеличить эффективность процедуры. Ингалятор Little Doctor LD-210C имеет простое управление, легкий и компактный.Особенности:
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