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Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.

4 Отзывы
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Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 1
Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 2
Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 3
Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 4
Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие для небулайзеров
  • Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 1
  • Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 2
  • Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 3
  • Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 4
  • Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510529
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Комплектующие для небулайзеров
Адаптер питания
нет
Высота, см
10
Емкость резервуара для лекарства, мл
нет
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Тип ингалятора
насадка
Тип маски
нет
Ширина, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.

Насадки для ирригатора CS Medica Aquapulsar OS-1 AP-13 (пародонтальные) (2шт) — насадки с мягким наконечником, предназначены для деликатной гигиены пародонтальных карманов при воспаленных состояниях десен и повышенной их чувствительности.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна заказом. подошло все. спасибо. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
MARYNA V.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошёл к моей модели ирригатора!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Ирина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
брала для десен и коронок ,пародонтоз,хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
ОлегА

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам



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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Комплектующие для небулайзеров
Адаптер питания
нет
Высота, см
10
Емкость резервуара для лекарства, мл
нет
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Тип ингалятора
насадка
Тип маски
нет
Ширина, см
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Насадки для ирригатора CS Medica Aquapulsar OS-1 AP-13 (пародонтальные) (2шт) — насадки с мягким наконечником, предназначены для деликатной гигиены пародонтальных карманов при воспаленных состояниях десен и повышенной их чувствительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна заказом. подошло все. спасибо. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
MARYNA V.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошёл к моей модели ирригатора!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Ирина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
брала для десен и коронок ,пародонтоз,хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
ОлегА

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам


Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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