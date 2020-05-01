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Автомобильная акустика Alpine SXE-1350S

(1)
Артикул: 35925
Автомобильная акустика Alpine SXE-1350S
3 350 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 35925
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAlpine
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпуснет
Материал дифузорацеллюлоза
Материал подвесаполипропилен
Номинальная мощность40 Вт
Пиковая мощность250 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см4.85
Вес, кг1.85
компонентная АС, типоразмер: 13 см (5 дюйм.), максимальная мощность 250 Вт, чувствительность 90 дБ, диапазон частот 60 - 20000 Гц, внешний кроссовер


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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01.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Лучшая покупка за свою цену.
1. Бумага и уретановый подвес обратной конструкции. Очень ровные АЧХ и звук чёткий, ибо бумажный дифузор, и уретановый подвес, это топовое сочетание!
2. Можно легко переделать под нормальный кроссовер. Без него даже не берите. Найти кроссовер за 400р на авито запросто.
3. Пластиковый корпус. Поясняю)
У меня посадочные места это торпеда в 2141, и там посадочное слабое, пришлось усилить тонкой фанерой, и динамики не напрягают торпеду. Плюсом, я 1 уронил, откололось ушко, которое легко приклеилось циакрилом обратно. был бы металлический дин, он бы погнулся, и был бы конец для динамика.
4. Отлично играют от 100 герц и до верхов. Просто коооосмос по качеству за такие деньги.

Недостатки:
Пищалки тише, чем хотелось бы. Но благо у меня относительно норм магнитола, и позволяет их заставить кричать чуть громче без искажений.

Комментарий:
Теперь для тех, у которых чего то там плохо.
1. Вы что хотите от 13 динов? их максимум, это вокал и струнные (и то не все). Без сабвуфера они работать как вы хотите не будут. Любые профессиональные мидбасы обрубают так же на 100 под 12-24ДБ спадом.
2. Пластик это не минус. У них не та мощность, что бы пластик хоть как то начал играть.
3. Они изначально не громкие. Это понятно из их характеристик! Не пытайтесь их заставить "орать", они не для этого.

Самовывоз невозможен
Автомобильная акустика Alpine SXE-1350S - купить по цене 3350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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