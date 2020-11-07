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Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G

Артикул: 231210
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 1
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 2
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 3
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 4
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 5
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 6
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 1
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 2
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 3
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 4
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 5
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - фото 6
3 641 руб. 
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Артикул: 231210
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
Ширина, см5.2
Длина, см10
Высота, см5
Модификация радиосинхронизатора Falcon Eyes SprintTrigger II 32N предназначена для использования с камерами Nikon. Устройство позволяет управлять настройками и запуском студийных вспышек Falcon Eyes серии Ultima II SL, Sprinter ll, Phantom ll, а также других импульсных осветителей, имеющие аналогичный встроенный приемник дистанционного беспроводного управления, работающий на частоте 2.4 ГГц. Управление импульсными источниками света станет намного проще благодаря многоканальной структуре синхронизатора, стабильной передаче сигнала и высокому быстродействию. SprinTrigger II 32 поддерживает высокоскоростную синхронизацию при скорости затвора до 1/8000 s, а также может подключаться к камерам, имеющим гнезда для синхронизации PC. Модели совместимых камер Nikon:. D4, D800, D810, D700, D750, D610, D300, D300s, D200, D90, D70s, D60, D7100, D7000, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100


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Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3641 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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