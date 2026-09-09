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Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник

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Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник - фото 1
Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник - фото 2
Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник - фото 1
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник - фото 2
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231214
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
110x40x150
Источник питания
от сети
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
200

Описание товара Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник

FlashHunter 2.4 RFS-AC16R – приемник (ресивер) для синхронизатора FlashHunter 2.4 RFS-AC16, предназначен для синхронизации дополнительной студийной вспышки. Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). Работает на частоте 2,4 ГГц и расстоянии до 100 м. FlashHunter 2.4 RFS-AC16R поддерживает 16 (15+1) каналов управления параметрами для объединения вспышек в группы (при использовании нескольких приемников). Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком).

Отзывы о товаре Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R приемник




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
110x40x150
Источник питания
от сети
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Описание
FlashHunter 2.4 RFS-AC16R – приемник (ресивер) для синхронизатора FlashHunter 2.4 RFS-AC16, предназначен для синхронизации дополнительной студийной вспышки. Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). Работает на частоте 2,4 ГГц и расстоянии до 100 м. FlashHunter 2.4 RFS-AC16R поддерживает 16 (15+1) каналов управления параметрами для объединения вспышек в группы (при использовании нескольких приемников). Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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