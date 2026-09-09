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Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник

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Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник - фото 1
Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник - фото 2
Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник - фото 1
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник - фото 2
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231167
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
32x82x38
Источник питания
2хААА
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
300

Описание товара Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник

Falcon Eyes NEXT R — дополнительный приемник для комплекта синхронизации Falcon Eyes NEXT, предназначен для беспроводного подключения дополнительной студийной или накамерной вспышки. Приемник подключается к вспышке с помощью «горячего» башмака (для студийных вспышек используется входящий в поставку штекер для синхронизации с разъемом 2,5 мм), работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. Встроенная функция пробуждения из «спящего режима» обеспечит бесперебойную работу со вспышками. Приемник устанавливается на стойку, штатив или другую опору с помощью крепления «холодный» башмак с резьбой 1/4. NEXT R имеет возможность выбора одного из 16 каналов связи, что позволяет объединить осветители в группы (при условии использования нескольких приемников NEXT R). Скорость синхронизации до 1/320 секунды.

Отзывы о товаре Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
32x82x38
Источник питания
2хААА
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes NEXT R — дополнительный приемник для комплекта синхронизации Falcon Eyes NEXT, предназначен для беспроводного подключения дополнительной студийной или накамерной вспышки. Приемник подключается к вспышке с помощью «горячего» башмака (для студийных вспышек используется входящий в поставку штекер для синхронизации с разъемом 2,5 мм), работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. Встроенная функция пробуждения из «спящего режима» обеспечит бесперебойную работу со вспышками. Приемник устанавливается на стойку, штатив или другую опору с помощью крепления «холодный» башмак с резьбой 1/4. NEXT R имеет возможность выбора одного из 16 каналов связи, что позволяет объединить осветители в группы (при условии использования нескольких приемников NEXT R). Скорость синхронизации до 1/320 секунды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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